Нападение на ромов в Киеве: после ареста координатора С14 активисты принесли мусор к Нацполиции
18 июля, 2018, 15:45
Активисты С14 принесли мусор с Лысой горы в Киеве и высыпали под зданием полиции
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Киеве около 20 активистов националистической организации С14 пришли к Голосеевскому районному управлению главного управления Нацполиции по адресу Голосеевская, 15, и высыпали мусор.
"С14 принесли к голосеевскому МВД вещественные доказательства по делу Сергея Мазура",- отмечает активист Дмитрий Сиркович.
- Напомним, 22 апреля националисты разогнали лагерь ромов на Лысой горе в Киеве и сожгли их палатки.
- 10 июля правоохранители пришли с обысками к координатору С14 Сергею Мазуру. Мазуру объявили о подозрении по статье о хулиганстве.
- 18 июля Голосеевский райсуд Киева назначил круглосуточный домашний арест для координатора группы С14 Сергея Мазура.
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