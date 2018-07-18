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Нападение на ромов в Киеве: после ареста координатора С14 активисты принесли мусор к Нацполиции


фото: Facebook
Активисты С14 принесли мусор с Лысой горы в Киеве и высыпали под зданием полиции

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Киеве около 20 активистов националистической организации С14 пришли к Голосеевскому районному управлению главного управления Нацполиции по адресу Голосеевская, 15, и высыпали мусор.

"С14 принесли к голосеевскому МВД вещественные доказательства по делу Сергея Мазура",- отмечает активист Дмитрий Сиркович.

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