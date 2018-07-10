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Полиция обыскивает квартиру лидера С14 Мазура

10 июля в Борисполе под Киевом правоохранители обыскивают квартиру координатора радикальной организации С14 Сергея Мазура

Об этом сообщается в телеграмм-канале С14.

Сейчас по месту жительства активиста проводится обыск.

"Внимание! На улице Момота (Горького), 52, менты вломились силой в квартиру Сергея Мазура. Депутаты уже прибывают, у кого есть возможность, летит сюда", - говорится в сообщении.

Обыск якобы проводит полиция по делу о сожжении лагеря ромов в Киеве, добавил на своей странице в соцсети лидер организации "Традиция и порядок" Богдан Ходаковский.

 
Впоследствии стало известно, что активисты заблокировали полицейских, которые проводили обыск, в подъезде дома.
  • Напомним, что в конце апреля ультраправые активисты разрушили лагерь цыган на Лысой горе в Киеве.
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