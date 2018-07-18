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Нападение на цыган в Киеве: координатора С14 посадили под домашний арест

В среду, 18 июля, Голосеевский райсуд Киева назначил круглосуточный домашний арест для координатора группы С14 Сергея Мазура, которого полиция считает одним из участников погрома лагеря ромов на Лысой горе в Киеве

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Арест назначен до 18 сентября. Мазур также должен сдать заграничный паспорт. Адвокат Мазур заявил, что будет обжаловать решение суда.

При этом депутаты Верховной Рады Игорь Луценко (фракция "Батькивщина") и Юрий Тимошенко (фракция "Народного фронта") предлагали взять Мазура на поруки.

Защита Мазура просил суд избрать меру пресечения, не связанную с содержанием подзащитного под стражей.

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