Нападение на цыган в Киеве: координатора С14 посадили под домашний арест

18 июля, 2018, 12:34

В среду, 18 июля, Голосеевский райсуд Киева назначил круглосуточный домашний арест для координатора группы С14 Сергея Мазура, которого полиция считает одним из участников погрома лагеря ромов на Лысой горе в Киеве