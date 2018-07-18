На Донетчине закрыли лагерь "Ястребок" из-за массового отравления детей
Об этом сообщает Госпотребслужба.
Из детского лагеря "Ястребок" с признаками острой кишечной инфекции в лечебные учреждения Донецкой области госпитализировали 91 пострадавшего, из них 76 детей и 15 взрослых с предварительным диагнозом "Острый гастроэнтероколит".
"По инициативе Главного управления Госпотребслужбы в Донецкой области принято решение о закрытии лагеря и прекращении любой деятельности по приему детей на оздоровление и отдых с 18.07.2018", - говорится в сообщении.
Отмечается, что облуправление Госпотребслужбы 17 июля направило в полицию представление о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений".
- Напомним, 17 июля в Донецкой области в детском заведении оздоровления "Ястребок" отравились 60 детей, было госпитализировано 33 ребенка.
- По состоянию на 18 июля число пострадавших выросло до 84 человек.
- По мнению и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, причиной массового отравления детей в оздоровительном лагере "Ястребок" на Донбассе мог быть сальмонеллез.
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