На Донетчине закрыли лагерь "Ястребок" из-за массового отравления детей

18 июля, 2018, 18:41

В Донецкой области закрыли детский лагерь "Ястребок", в котором отравился 91 человек, из них 76 детей

Об этом сообщает Госпотребслужба.

Из детского лагеря "Ястребок" с признаками острой кишечной инфекции в лечебные учреждения Донецкой области госпитализировали 91 пострадавшего, из них 76 детей и 15 взрослых с предварительным диагнозом "Острый гастроэнтероколит".

"По инициативе Главного управления Госпотребслужбы в Донецкой области принято решение о закрытии лагеря и прекращении любой деятельности по приему детей на оздоровление и отдых с 18.07.2018", - говорится в сообщении.

Отмечается, что облуправление Госпотребслужбы 17 июля направило в полицию представление о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений".