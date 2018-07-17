В лагере на Донетчине отравились 60 детей

17 июля, 2018, 16:52

В Донецкой области в детском заведении оздоровления "Ястребок" отравились 60 детей, в настоящее время госпитализированы 33 ребенка

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в социальной сети Facebook.

16 июля после ужина 60 детей в загородном детском заведении «Ястребок», который находится в селе Сосновое Лиманского района, почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту. В настоящее время госпитализированы 33 ребенка в медицинские заведения Славянска, Краматорска и Лимана с симптомами острого кишечного отравления. Принято решение о госпитализации всех детей, которые почувствовали недомогание. Возраст госпитализированных от 9 до 16 лет. Всего в лагере на оздоровлении находится 134 ребенка.

В настоящее время принимаются меры для установления причин массового отравления детей. Отобраны образцы пищи, которой кормили детей.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.