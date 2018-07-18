Супрун назвала вероятную причину отравления в лагере на Донетчине

18 июля, 2018, 14:45

Причиной массового отравления детей в оздоровительном лагере "Ястребок" на Донбассе мог быть сальмонеллез

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун во время брифинга 18 июля.

"Мы вместе с лабораторным центром в Донецкой области и с Госпродпотребслужбой собрали анализы. Шесть человек работает в пищеблоке, из них четверо взрослых заболели, и еще другие взрослые, которые там работают, но большинство – это дети. Сейчас выглядит, что это инфекция сальмонеллез, но завтра утром должны быть результаты анализа", — рассказала Супрун.

Напомним, 17 июля в Донецкой области в детском заведении оздоровления "Ястребок" отравились 60 детей , было госпитализировано 33 ребенка.

Сальмонеллез — это острое инфекционное заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт и другие внутренние органы. Вызывается сальмонеллами — представителями семейства Enterobacteriaceae. У детей, особенно младшего возраста, болезнь протекает тяжело и может привести к серьезным осложнениям. Сальмонеллез считается медико-социальной проблемой не только в Украине, но и в западных странах.