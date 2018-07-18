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Отравление в детском лагере Донетчины: в больнице уже 84 человека

Из детского лагеря "Ястребок" села Сосновое Лиманского района госпитализировано 84 человека

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что в течение вторника-среды из лагеря с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция в больницу увезли 84 человека, из них 68 детей.

Всего в лагере находилось 134 человека, сейчас там проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Тем временем полиция начала проверку и устанавливает причину отравления отдыхающих детского лагеря. Ранее правоохранители сообщали, что 16 июля, после ужина, 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту.

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