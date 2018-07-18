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Эксперты ООН призвали Украину принять меры для защиты ромов

Организация Объединенных Наций призвала Украину немедленно принять меры для прекращения систематических преследований ромского нацменьшинства

Об этом говорится в официальном заявлении экспертной группы ООН.

"Мы осуждаем эти отвратительные акты запугивания и насилия в отношении представителей цыганского меньшинства в Украине", - говорится в заявлении.

В ООН также выразили серьезную обеспокоенность ростом ненависти и насилия на расовой почве в этом сообщества - особенно против ее уязвимых членов, женщин и детей.

Эксперты призвали украинские власти принять все необходимые меры для соблюдения международных обязательств по правам человека, в том числе по защите прав лиц, принадлежащих к национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам.

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