Эксперты ООН призвали Украину принять меры для защиты ромов
18 июля, 2018, 19:23
Организация Объединенных Наций призвала Украину немедленно принять меры для прекращения систематических преследований ромского нацменьшинства
Об этом говорится в официальном заявлении экспертной группы ООН.
"Мы осуждаем эти отвратительные акты запугивания и насилия в отношении представителей цыганского меньшинства в Украине", - говорится в заявлении.
В ООН также выразили серьезную обеспокоенность ростом ненависти и насилия на расовой почве в этом сообщества - особенно против ее уязвимых членов, женщин и детей.
Эксперты призвали украинские власти принять все необходимые меры для соблюдения международных обязательств по правам человека, в том числе по защите прав лиц, принадлежащих к национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам.
- Напомним, 22 апреля националисты разогнали лагерь ромов на Лысой горе в Киеве и сожгли их палатки.
- 10 июля правоохранители пришли с обысками к координатору С14 Сергею Мазуру. Мазуру объявили о подозрении по статье о хулиганстве.
- 18 июля Голосеевский райсуд Киева назначил круглосуточный домашний арест для координатора группы С14 Сергея Мазура, которого полиция считает одним из участников погрома лагеря ромов на Лысой горе в Киеве.
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