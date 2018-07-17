США предоставят Украине $100 млн на вооружение, - Полторак

17 июля, 2018, 07:47

Соединенные Штаты Америки предоставят помощь Украине для укрепления обороноспособности украинской армии на $100 миллионов

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире программы "Свобода Слова", передает РБК-Украина.

По его словам, после принятия Украиной закона о нацбезопасности США провели анализ документа. Также были положительные отзывы о реформировании Вооруженных сил Украны.

"В ближайшее время США окажут помощь Украине для укрепления обороноспособности украинской армии, для поставки вооружения, техники, оснащения на 100 млн долларов", - сказал Полторак.

По словам министра, также удалось договориться с министрами обороны США и Великобритании. Полторак вместе с британскими коллегами отрабатывает вопрос, что именно должна поставлять Великобритания для ВСУ.

"Министр обороны Великобритании будет с визитом в Украине в октябре месяце, и мы рассмотрим вопрос", - сообщил глава Минобороны.

Также налажено сотрудничество с министром обороны Канады. По словам главы Минобороны, им уже удалось сформировать и подписать несколько договоров о поставке вооружения для Украины.

Полторак также рассказал о ходе сотрудничества Украины и Польши в оборонном комплексе:

"У нас есть тесное сотрудничество в военно-технической сфере, а также вопросы, связанные с созданием, обучением и подготовкой совместной бригады украино-польско-литовской", - сказал Полторак.

Он также заявил, что Североатлантический альянс готов рассматривать не только вопросы помощи, но и ускорение вступления Украины в НАТО.