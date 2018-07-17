США предоставят Украине $100 млн на вооружение, - Полторак
Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире программы "Свобода Слова", передает РБК-Украина.
По его словам, после принятия Украиной закона о нацбезопасности США провели анализ документа. Также были положительные отзывы о реформировании Вооруженных сил Украны.
"В ближайшее время США окажут помощь Украине для укрепления обороноспособности украинской армии, для поставки вооружения, техники, оснащения на 100 млн долларов", - сказал Полторак.
По словам министра, также удалось договориться с министрами обороны США и Великобритании. Полторак вместе с британскими коллегами отрабатывает вопрос, что именно должна поставлять Великобритания для ВСУ.
"Министр обороны Великобритании будет с визитом в Украине в октябре месяце, и мы рассмотрим вопрос", - сообщил глава Минобороны.
Также налажено сотрудничество с министром обороны Канады. По словам главы Минобороны, им уже удалось сформировать и подписать несколько договоров о поставке вооружения для Украины.
Полторак также рассказал о ходе сотрудничества Украины и Польши в оборонном комплексе:
"У нас есть тесное сотрудничество в военно-технической сфере, а также вопросы, связанные с созданием, обучением и подготовкой совместной бригады украино-польско-литовской", - сказал Полторак.
Он также заявил, что Североатлантический альянс готов рассматривать не только вопросы помощи, но и ускорение вступления Украины в НАТО.
- Напомним, в апреле 2018 года министры обороны Украины и США Полторак и Маттис согласовали точную дату поставки комплексов Javelin в Украину.
- Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл заявил, что Украина будет выполнять американские противотанковые комплексы Javelin для самозащиты.
- Директор аналитического Центра Байдена в США Майкл Карпентер заявил, что Вашингтон должен позволить Украине применять противотанковые комплексы Javelin на передовой в зоне боевых действий на Донбассе.
- 22 мая в Украине впервые прошли пуски ракетных комплексов Javelin. На следующий день президент Петр Порошенко заявил, что ВСУ используют Javelin на Донбассе только в случае полномасштабного наступления со стороны российских оккупационных войск.
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