В Госдепе рассказали, как именно Украина применит "Джавелины"

2 мая, 2018, 18:01

Украина будет применять американские противотанковые комплексы Javelin для самозащиты

Об этом заявил заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл после встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает Еспресо.TV.

"Мы с самого начала четко высказались, что "Джавелины" являются оборонительным оружием и должны применяться Украиной для самообороны", - сказал Митчелл.

Кроме того, заместитель главы Госдепа заявил, что США вдвое увеличат помощь Украине на кибербезопасность - до $10 млн.

"Мы обсудили вопросы кибербезопасности и я с гордостью могу объявить, что мы удваиваем размер пособия в этом направлении с $5 млн до $10 млн", - сказал чиновник.

Также заместитель госсекретаря США подчеркнул, что на Донбассе идет именно война и пообещал, что российская агрессия в дальнейшем станет для россиян еще дороже.

"Мы четко заявили, что речь идет не о конфликте - идет война. Мы приложили все усилия, чтобы найти подход, с которым согласилась бы и Россия. Мы ищем подходы, которые базировались бы на подходах ООН по миротворческим операциям и не хотим, чтобы они стали фиговым листком, которым Россия прикроется, чтобы консолидировать то, что они установили в оккупированной части Донбасса. Дверь в этом направлении открыта и выбор за Путиным. Пока он не станет на сторону мира, мы и впредь будем делать все, чтобы действия России становились для нее все дороже", - сказал Митчелл.

По словам американского чиновника, США продолжат усиливать санкции против России.

"Мы обсуждали вопрос санкций, я могу вас заверить, что мы тесно координируем шаги в этом направлении с украинской стороной. Вмешательство в дела Украины является неприемлемым и если оно будет продолжаться, мы и дальше будем вводить санкции", - сказал Митчелл.

Представитель Госдепа также отметил, что США поддерживают политику открытости НАТО для новых членов.

"Мы продолжаем поддерживать политику открытых дверей для членства в НАТО и рассматриваем все возможности содействия этой политике", - добавил Митчелл.