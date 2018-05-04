США должны позволить Украине использовать Javelin на передовой, - аналитический Центр Байдена

4 мая, 2018, 11:30

Вашингтон должен позволить Украине применять противотанковые комплексы Javelin на передовой в зоне боевых действий на Донбассе

Об этом заявил в Twitter директор аналитического Центра Байдена в США Майкл Карпентер.

"Администрация Трампа должна позволить Украине разместить противотанковое оружие на передовой, а не настаивать на том, чтобы его хранили на складе под замком на западе Украины. Иначе в чем смысл?" - написал Карпентер, комментируя статью в The Atlantic по этому поводу.

Автор статьи аналитик Наташа Бертран привела слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера по хранению Javelin в безопасном месте в Украине, а не использования на линии боевых действий.

"Курт Волкер сказал мне, что вооружение "было доставлено до безопасного объекта в Украине, а не на линию конфликта". Он не уточнял, но The Wall Street Journal сообщал в январе, что оружие будет храниться на западе Украины в учебных центрах, которые будут контролировать американские солдаты", - пишет Бертран.

As I note in this excellent piece by @NatashaBertrand, the Trump administration should let Ukraine deploy its new anti-tank weapons to the front lines, rather than insisting they be warehoused under lock and key in western Ukraine. What's the point then? https://t.co/Wayq9HTpaq — Michael Carpenter (@mikercarpenter) 3 мая 2018 г.