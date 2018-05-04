США должны позволить Украине использовать Javelin на передовой, - аналитический Центр Байдена
Об этом заявил в Twitter директор аналитического Центра Байдена в США Майкл Карпентер.
"Администрация Трампа должна позволить Украине разместить противотанковое оружие на передовой, а не настаивать на том, чтобы его хранили на складе под замком на западе Украины. Иначе в чем смысл?" - написал Карпентер, комментируя статью в The Atlantic по этому поводу.
Автор статьи аналитик Наташа Бертран привела слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера по хранению Javelin в безопасном месте в Украине, а не использования на линии боевых действий.
"Курт Волкер сказал мне, что вооружение "было доставлено до безопасного объекта в Украине, а не на линию конфликта". Он не уточнял, но The Wall Street Journal сообщал в январе, что оружие будет храниться на западе Украины в учебных центрах, которые будут контролировать американские солдаты", - пишет Бертран.
As I note in this excellent piece by @NatashaBertrand, the Trump administration should let Ukraine deploy its new anti-tank weapons to the front lines, rather than insisting they be warehoused under lock and key in western Ukraine. What's the point then? https://t.co/Wayq9HTpaq— Michael Carpenter (@mikercarpenter) 3 мая 2018 г.
- Напомним, оборонный бюджет США на 2018 финансовый год предусматривает предоставление Украине $350 млн военной помощи и возможность передачи летального оружия, в частности противотанковых ракетных комплексов Javelin.
- В феврале 2018 года правительство США передало Вооруженным силам Украины 2500 приборов ночного видения на $5,8 млн.
- Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл после встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве отметил, что Javelin являются оборонительным оружием и должны применяться Украиной для самозащиты.
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