 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

США должны позволить Украине использовать Javelin на передовой, - аналитический Центр Байдена


фото: vostok.rs
Вашингтон должен позволить Украине применять противотанковые комплексы Javelin на передовой в зоне боевых действий на Донбассе

Об этом заявил в Twitter директор аналитического Центра Байдена в США Майкл Карпентер.

"Администрация Трампа должна позволить Украине разместить противотанковое оружие на передовой, а не настаивать на том, чтобы его хранили на складе под замком на западе Украины. Иначе в чем смысл?" - написал Карпентер, комментируя статью в The Atlantic по этому поводу.

Автор статьи аналитик Наташа Бертран привела слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера по хранению Javelin в безопасном месте в Украине, а не использования на линии боевых действий.

"Курт Волкер сказал мне, что вооружение "было доставлено до безопасного объекта в Украине, а не на линию конфликта". Он не уточнял, но The Wall Street Journal сообщал в январе, что оружие будет храниться на западе Украины в учебных центрах, которые будут контролировать американские солдаты", - пишет Бертран.

  • Напомним, оборонный бюджет США на 2018 финансовый год предусматривает предоставление Украине $350 млн военной помощи и возможность передачи летального оружия, в частности противотанковых ракетных комплексов Javelin.
  • В феврале 2018 года правительство США передало Вооруженным силам Украины 2500 приборов ночного видения на $5,8 млн.
  • Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл после встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве отметил, что Javelin являются оборонительным оружием и должны применяться Украиной для самозащиты.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 мая, 2018 пятница

3 мая, 2018 четверг

больше новостей

4 мая, 2018 пятница

3 мая, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать