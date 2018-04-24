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Полторак и Мэттис согласовали точную дату поставки комплексов Javelin в Украину


фото: mil.gov.ua
Министр обороны Степан Полторак заявил, что во время своего последнего визита в США согласовал с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом дату поставки в Украину противотанковых систем Javelin

Об этом говорится в интервью Полторака, опубликованном на ВВС.

"Я всегда говорил, что "Джевелины" в Украине будут своевременно. И во время последнего моего визита (в США) 2 февраля этого года мы договорились с министром обороны Мэттисом о дате. Я точно знаю, когда они будут, мы к этому готовимся. мы отобрали людей и готовим их. Они проходят теоретическую подготовку, изучают различные противотанковые системы, не только "Джевелины" ", - отметил министр обороны.

Полторак окончательно согласовал с Мэттисом дату поставки в Украину комплексов Javelin

Точную дату, когда противотанковые установки будут в Украине, Поторак не указал. Также сказал, что слишком много внимания уделяется установкам Javelin и переоценивается их важность.

"Мы слишком много внимания уделяем "Джевелинам". Например, "Джевелины" стреляют на расстояние 2 км, "Стугна" (украинская противотанковая ракета, - ред.) - на 5 км. "Джевелины" выполняют немного другую задачу, но сами по себе не решат все проблемы на линии соприкосновения. Поэтому не надо переоценивать важность "Джевелинов", а использовать их тогда, когда будет нужно - на тяжелых и угрожающих направлениях.

Если бы у нас там было 10 тысяч "Джевелинов", это одно дело, но когда у нас 35 этих установок - совсем другое. Поэтому давайте мы сначала их получим, а затем вы узнаете, как мы их будем использовать", - добавил Полторак.

  • Отметим, Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине ракет и противотанковых ракетных комплексов Javelin. Стране могут предоставить 210 ракет Javelin и 37 ракетных комплексов Javelin Command.
  • Напомним, в августе прошлого года СМИ сообщали, что Пентагон рекомендует передать Украине систем Javelin на $50 млн.
  • Впоследствии Государственный департамент США сообщил, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".
  • 16 января посол США в Украине Мари Йованович рассказала, что оборонная помощь от американского правительства будет предоставлена ​​Киеву бесплатно.
  • ВСУ заявили, что они уже работают над всеми мерами, необходимыми для принятия на вооружение Javelin.
  • По мнению экс-командующего сухопутных войск США в Европе Бена Ходжес, Javelin в Украине способны заставить Россию пересмотреть свое поведение и изменить восприятие конфликта на Донбассе.
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