Полторак и Мэттис согласовали точную дату поставки комплексов Javelin в Украину

24 апреля, 2018, 16:48

Министр обороны Степан Полторак заявил, что во время своего последнего визита в США согласовал с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом дату поставки в Украину противотанковых систем Javelin

Об этом говорится в интервью Полторака, опубликованном на ВВС.

"Я всегда говорил, что "Джевелины" в Украине будут своевременно. И во время последнего моего визита (в США) 2 февраля этого года мы договорились с министром обороны Мэттисом о дате. Я точно знаю, когда они будут, мы к этому готовимся. мы отобрали людей и готовим их. Они проходят теоретическую подготовку, изучают различные противотанковые системы, не только "Джевелины" ", - отметил министр обороны.

Полторак окончательно согласовал с Мэттисом дату поставки в Украину комплексов Javelin

Точную дату, когда противотанковые установки будут в Украине, Поторак не указал. Также сказал, что слишком много внимания уделяется установкам Javelin и переоценивается их важность.

"Мы слишком много внимания уделяем "Джевелинам". Например, "Джевелины" стреляют на расстояние 2 км, "Стугна" (украинская противотанковая ракета, - ред.) - на 5 км. "Джевелины" выполняют немного другую задачу, но сами по себе не решат все проблемы на линии соприкосновения. Поэтому не надо переоценивать важность "Джевелинов", а использовать их тогда, когда будет нужно - на тяжелых и угрожающих направлениях.

Если бы у нас там было 10 тысяч "Джевелинов", это одно дело, но когда у нас 35 этих установок - совсем другое. Поэтому давайте мы сначала их получим, а затем вы узнаете, как мы их будем использовать", - добавил Полторак.