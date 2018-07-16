Россия может атаковать Мариуполь, - Порошенко
Порошенко сказал об этом, выступая перед участниками многонациональных международных учений Sea Breeze 2018 в Одессе, передает Укринформ.
По словам главы государства, Россия значительно улучшила свою морскую группировку в Азовском море и начала осуществлять незаконную остановку и осмотр украинских и иностранных кораблей, которые направляются в порты Украины на Азовском море.
“Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать порты Украины на Азовском море, осуществить эскалацию напряжения, не исключено, делать военную операцию атаки на Мариуполь”, - подчеркнул Порошенко.
Напомним, 9 июля в Одессе начались украинско-американские военные учения серии "Си Бриз". В мероприятиях принимают участие 19 стран. Маневры будут осуществлять до 21 июля в северо-западной части Черного моря, в портах, на аэродромах и полигонах Одесской, Николаевской, Херсонской областей.
В рамках этих военных учений отрабатывали прыжки с вертолета в море без парашюта.
На полигоне "Широкий лан" морские пехотинцы из Украины, Молдовы, Грузии и США отработали авиаудары.
В рамках See Breeze 2018 украинские нацгвардейцы впервые стали инструкторами для американцев.
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