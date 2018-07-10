Россия за полтора месяца задержала для досмотра 93 судна, которые направлялись в порты Украины
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Всего в период с 29 апреля 2018 года по 9 июля 2018 года Российской Федерацией были задержаны для досмотра 93 судна, которые направлялись в порты Украины в Азовском море. Отмечается, что осмотры судов осуществляются от одного до двух раз, отдельные судна осматриваются до трех раз.
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"Власть Российской Федерации не объясняет причины досмотра судов, тем самым создавая напряжение в регионе и мешая мирному судоходству в северо-восточной части Черного моря и Азовского моря. В результате таких осмотров, суда простаивают от нескольких часов до нескольких дней. Судовладельцы несут неоправданно значительные расходы", - отметил заместитель министра инфраструктуры Юрия Лавренюка.
Все данные по задержкам судов Министерство инфраструктуры направляет в Министерство иностранных дел Украины.
- Напомним, 9 июля российская ФСБ задержала в Азовском море 7 торговых судов, направлявшихся с или до Мариуполя и Бердянска.
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