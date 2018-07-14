Савченко останется под стражей до сентября

14 июля, 2018, 09:42

Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении меры пресечения Надежде Савченко в виде содержания под стражей до 10 сентября.

Соответствующее решение огласил следственный судья Владимир Бугиль, передает Укринформ.

Сразу после прихода судьи из совещательной комнаты, около 10 присутствующих сторонников Савченко начали кричать “Ганьба!”, чем заглушили зачитывание решения судьей.

Адвокат Александр Шадрин сообщил корреспонденту агентства, что суд продлил меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 10 сентября. Полный текст постановления будет оглашен 16 июля в 8.30.

Шадрин также сообщил, что защита Савченко будет подавать апелляционную жалобу, а также обратится в Европейский суд по правам человека.

Решение было объявлено судьей в 23:30 13 июля. Перед тем, как уйти в совещательную комнату, В.Бугель неоднократно предупреждал сторону защиты, которая затягивала время, что суд рассматривает ходатайство в пределах срока, предусмотренного прошлым определением, которое завершается в 24:00”. Учитывая это, суд должен уйти в совещательную комнату в 23:00, чтобы успеть принять решение.

Уже после того, как судья заявил, что уходит в совещательную комнату, начала кричать Надежда Савченко, которая заявила, что отказывается от своих адвокатов, поскольку им якобы не дают в полной мере ее защищать.

Через полчаса, еще до выхода судьи из совещательной комнаты, Савченко заявила, что объявляет бессрочную голодовку.