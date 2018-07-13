У Путина прокомментировали обращение матери Сенцова

13 июля, 2018, 14:55

В Кремле пообещали рассмотреть обращение матери незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова Людмилы Сенцовой к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "Радио Свобода".

Пресс-секретарь Путина сказал, что обращение "безусловно" рассмотрят, когда оно поступит в администрацию президента России.

Песков добавил, что не знает, поступил ли уже документ в администрации Владимира Путина, однако пообещал, что обращение не останется без внимания".

Отметим, обращение было написано еще 22 июня, а уже 26 июня его передали Владимиру Путину. 13 июля сестра Сенцова Наталья Каплан предоставила СМИ текст обращения.