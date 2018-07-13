У Путина прокомментировали обращение матери Сенцова
13 июля, 2018, 14:55
В Кремле пообещали рассмотреть обращение матери незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова Людмилы Сенцовой к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына
Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "Радио Свобода".
Пресс-секретарь Путина сказал, что обращение "безусловно" рассмотрят, когда оно поступит в администрацию президента России.
Песков добавил, что не знает, поступил ли уже документ в администрации Владимира Путина, однако пообещал, что обращение не останется без внимания".
Отметим, обращение было написано еще 22 июня, а уже 26 июня его передали Владимиру Путину. 13 июля сестра Сенцова Наталья Каплан предоставила СМИ текст обращения.
- Напомним, 13 июля Олегу Сенцову исполнилось 42 года. Он голодает в заполярной российской колонии уже 61 день с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
- Появилось видео с Сенцовым в колонии, отснятое в 18-й день его голодовки.
- Украинцы начали флешмоб в Twitter, чтобы напомнить Трампу о Сенцове перед встречей с Путиным.
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