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У Путина прокомментировали обращение матери Сенцова

В Кремле пообещали рассмотреть обращение матери незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова Людмилы Сенцовой к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "Радио Свобода".

Пресс-секретарь Путина сказал, что обращение "безусловно" рассмотрят, когда оно поступит в администрацию президента России.

Песков добавил, что не знает, поступил ли уже документ в администрации Владимира Путина, однако пообещал, что обращение не останется без внимания".

Отметим, обращение было написано еще 22 июня, а уже 26 июня его передали Владимиру Путину. 13 июля сестра Сенцова Наталья Каплан предоставила СМИ текст обращения.

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