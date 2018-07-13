Украинцы начали флешмоб в Twitter, чтобы напомнить Трампу о Сенцове перед встречей с Путиным

13 июля, 2018, 14:21

Украинские активисты начали в Twitter флешмоб #SaveOlegSentsov, чтобы напомнить президенту США Дональду Трампу перед встречей с президентом России Владимиром Путиным о незаконно осужденном украинском режиссере Олеге Сенцове

Об этом сообщает в Facebook сообщество Евромайдан SOS.

"13 июля последний рабочий день перед встречей Трампа и Путина в Хельсинки. Давайте напомним Президенту США, что одним из ключевых вопросов на этих переговорах должно стать освобождение Олега Сенцова и всех заложников Кремля. Это очень просто сделать. Президент США ведет мировую политику в твиттере. Поэтому зайдите в свой твитер и кликните на автоматический твит", - говорится в сообщении.

Пост содержит ссылку, перейдя по которой пользователь увидит предложение твитнуть на английском языке сообщение "Дональд Трамп, напомните Путину, что пришло время освободить Сенцова и всех украинцев, удерживаемых в заложниках Кремлем".

Активисты сопроводили Facebook-эссе рисунком, на котором Путин протягивает Трампу окровавленную руку и содержащую запись на английском: "Мистер Трамп, не забудьте помыть ваши руки!"

Встреча Трампа и Путина запланирована 16 июля в финской столице Хельсинки.