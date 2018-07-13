Украинцы начали флешмоб в Twitter, чтобы напомнить Трампу о Сенцове перед встречей с Путиным
Об этом сообщает в Facebook сообщество Евромайдан SOS.
"13 июля последний рабочий день перед встречей Трампа и Путина в Хельсинки. Давайте напомним Президенту США, что одним из ключевых вопросов на этих переговорах должно стать освобождение Олега Сенцова и всех заложников Кремля. Это очень просто сделать. Президент США ведет мировую политику в твиттере. Поэтому зайдите в свой твитер и кликните на автоматический твит", - говорится в сообщении.
Пост содержит ссылку, перейдя по которой пользователь увидит предложение твитнуть на английском языке сообщение "Дональд Трамп, напомните Путину, что пришло время освободить Сенцова и всех украинцев, удерживаемых в заложниках Кремлем".
Активисты сопроводили Facebook-эссе рисунком, на котором Путин протягивает Трампу окровавленную руку и содержащую запись на английском: "Мистер Трамп, не забудьте помыть ваши руки!"
Встреча Трампа и Путина запланирована 16 июля в финской столице Хельсинки.
- Напомним, 13 июля Олегу Сенцову исполнилось 42 года. Он голодает в заполярной российской колонии уже 61 день с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
- Мать Сенцова обратилась к Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Появилось видео с Сенцовым в колонии, отснятое на 18-й день его голодовки.
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