Что делать в пятницу вечером: Супрун предложила полезные альтернативы бару

13 июля, 2018, 18:50

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как с пользой для здоровья можно провести вечер пятницы

Об этом врач сообщила в Facebook.

По мнению Супрун, есть несколько отличных альтернатив, чтобы расслабиться и отдохнуть не за бокалом в душном заведении.

Погуляйте в местах, где никогда не были.

Прогулки и свежий воздух, даже в жаркую погоду, необходимые для организма. Даже критически необходимы после недельного сидения в офисах.

"Отыщите в вашем городе красивые и уютные парки, скверы или дворы, где можно прогуляться и проветрить голову после напряженной недели. Только не забудьте отложить на это время смартфон", - добавила министр.