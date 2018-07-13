 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Что делать в пятницу вечером: Супрун предложила полезные альтернативы бару

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как с пользой для здоровья можно провести вечер пятницы

Об этом врач сообщила в Facebook.

По мнению Супрун, есть несколько отличных альтернатив, чтобы расслабиться и отдохнуть не за бокалом в душном заведении.

  • Погуляйте в местах, где никогда не были.

Прогулки и свежий воздух, даже в жаркую погоду, необходимые для организма. Даже критически необходимы после недельного сидения в офисах.

"Отыщите в вашем городе красивые и уютные парки, скверы или дворы, где можно прогуляться и проветрить голову после напряженной недели. Только не забудьте отложить на это время смартфон", - добавила министр.

Если есть время на выходные - можно даже запланировать путешествие Украиной, ведь у нас столько захватывающих пейзажей.

Читайте также: Как бюджетно путешествовать Украиной: 3 маршрута

  • Выйдите на пробежку, покатайтесь на велосипеде

Физическая активность - это всегда хорошо! Во-первых - это лучший способ снять стресс после рабочего дня. Во-вторых, даже 30 минут регулярных занятий спортом в день увеличат вашу жизнь на два года. Не ждите до понедельника, чтобы начать делать это. Пятница также замечательный день!

  • Отведайте полезной пищи

Если вы все же запланировали встречу с друзьями в любимом заведении или ужин дома, для блюд на ужин выберите продукты, которые входят в Средиземноморскую диету. Она очень полезна и довольно доступна, особенно летом. Это фрукты, овощи, продукты из цельного зерна, макаронные изделия, бобовые, орехи и семена, а также растительные масла, рыба (сельдь, скумбрия), птица и молочные продукты. Такое питание поддержит вашу сердечно-сосудистую систему и снизит риск некоторых видов рака и когнитивных расстройств.

Читайте также: Атлас вкусностей. Что стоит попробовать в каждой стране мира

  • Поспите вдоволь

Действительно, иногда лучше пожертвовать насыщенным вечером, чтобы восстановить силы. Здоровый сон необходим всем. Поэтому если у вас была напряженная неделя - ложитесь спать раньше.

Читайте также: Быть пьяными без вина. Как сон делает из нас "живых зомби" и чем это грозит

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 июля, 2018 пятница

больше новостей

13 июля, 2018 пятница

12 июля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать