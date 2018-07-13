Что делать в пятницу вечером: Супрун предложила полезные альтернативы бару
Об этом врач сообщила в Facebook.
По мнению Супрун, есть несколько отличных альтернатив, чтобы расслабиться и отдохнуть не за бокалом в душном заведении.
- Погуляйте в местах, где никогда не были.
Прогулки и свежий воздух, даже в жаркую погоду, необходимые для организма. Даже критически необходимы после недельного сидения в офисах.
"Отыщите в вашем городе красивые и уютные парки, скверы или дворы, где можно прогуляться и проветрить голову после напряженной недели. Только не забудьте отложить на это время смартфон", - добавила министр.
Если есть время на выходные - можно даже запланировать путешествие Украиной, ведь у нас столько захватывающих пейзажей.
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- Выйдите на пробежку, покатайтесь на велосипеде
Физическая активность - это всегда хорошо! Во-первых - это лучший способ снять стресс после рабочего дня. Во-вторых, даже 30 минут регулярных занятий спортом в день увеличат вашу жизнь на два года. Не ждите до понедельника, чтобы начать делать это. Пятница также замечательный день!
- Отведайте полезной пищи
Если вы все же запланировали встречу с друзьями в любимом заведении или ужин дома, для блюд на ужин выберите продукты, которые входят в Средиземноморскую диету. Она очень полезна и довольно доступна, особенно летом. Это фрукты, овощи, продукты из цельного зерна, макаронные изделия, бобовые, орехи и семена, а также растительные масла, рыба (сельдь, скумбрия), птица и молочные продукты. Такое питание поддержит вашу сердечно-сосудистую систему и снизит риск некоторых видов рака и когнитивных расстройств.
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- Поспите вдоволь
Действительно, иногда лучше пожертвовать насыщенным вечером, чтобы восстановить силы. Здоровый сон необходим всем. Поэтому если у вас была напряженная неделя - ложитесь спать раньше.
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- Недавно Супрун рассказала, почему пропускать завтрак вредно.
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