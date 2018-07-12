Пропускать завтрак вредно. Объяснения Супрун

12 июля, 2018, 10:20

Пропускать завтрак вредно для нашего здоровья

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Отмечается, что не завтракать вредно, потому что:

- Вам сильнее хочется есть нездоровую пищу

Вкусный и полезный завтрак влияет на наше ощущение голода в течение дня. Поэтому если вы не завтракали, существует высокая вероятность, что чувство голода “заставит” вас метать чем-то на ходу. Кроме того, люди, которые пропускают завтрак, более склонны кушать вредную пищу в течение дня, перебрать с калориями и употреблять меньше питательных веществ.

- Возрастают риски появления желчнокаменной болезни

Довольно часто врачи констатируют наличие камней в желчном пузыре у молодых людей с нормальным весом. После анализа их пищевых привычек обычно оказывается, что они отказываются от завтраков и придерживаются безжирових диет для похудения, что и приводит к сгущению желчи.

- План по борьбе с лишним весом не сработает

Пропускать завтрак, если вы худеете - не лучшая идея. Исследования говорят, что люди, которые обычно не завтракают, более склонны набирать лишний вес из-за того, что не могут контролировать чувство голода. Конечно, отсутствие завтрака может уменьшить количество калорий, потребленных в течение дня. Однако это не является эффективным и безопасным методом похудения.

- Без завтрака будет труднее думать

В среднем между ужином и завтраком проходит 8-12 часов. Поэтому после пробуждения ваш мозг нуждается в подзарядке, чтобы нормально функционировать. Результаты исследований указывают, что именно полноценный завтрак позволяет стимулировать память, концентрацию внимания и готовность учиться. Особенно это важно для детей и подростков.

"Помните, что завтракать лучше не позже чем через 2 часа после пробуждения. Поэтому если вы уже давно активны, но еще не завтракали - сделайте это прямо сейчас!", - добавляет Супрун.