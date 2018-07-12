 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Пропускать завтрак вредно. Объяснения Супрун

Пропускать завтрак вредно для нашего здоровья

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Отмечается, что не завтракать вредно, потому что:

- Вам сильнее хочется есть нездоровую пищу

Вкусный и полезный завтрак влияет на наше ощущение голода в течение дня. Поэтому если вы не завтракали, существует высокая вероятность, что чувство голода “заставит” вас метать чем-то на ходу. Кроме того, люди, которые пропускают завтрак, более склонны кушать вредную пищу в течение дня, перебрать с калориями и употреблять меньше питательных веществ.

- Возрастают риски появления желчнокаменной болезни

Довольно часто врачи констатируют наличие камней в желчном пузыре у молодых людей с нормальным весом. После анализа их пищевых привычек обычно оказывается, что они отказываются от завтраков и придерживаются безжирових диет для похудения, что и приводит к сгущению желчи.

- План по борьбе с лишним весом не сработает

Пропускать завтрак, если вы худеете - не лучшая идея. Исследования говорят, что люди, которые обычно не завтракают, более склонны набирать лишний вес из-за того, что не могут контролировать чувство голода. Конечно, отсутствие завтрака может уменьшить количество калорий, потребленных в течение дня. Однако это не является эффективным и безопасным методом похудения.

- Без завтрака будет труднее думать

В среднем между ужином и завтраком проходит 8-12 часов. Поэтому после пробуждения ваш мозг нуждается в подзарядке, чтобы нормально функционировать. Результаты исследований указывают, что именно полноценный завтрак позволяет стимулировать память, концентрацию внимания и готовность учиться. Особенно это важно для детей и подростков.

"Помните, что завтракать лучше не позже чем через 2 часа после пробуждения. Поэтому если вы уже давно активны, но еще не завтракали - сделайте это прямо сейчас!", - добавляет Супрун.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 июля, 2018 четверг

больше новостей

12 июля, 2018 четверг

11 июля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать