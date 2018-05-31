Атлас вкусностей. Что стоит попробовать в каждой стране мира

31 мая, 2018, 18:00

Мария Гурская

Если вы до сих пор думаете, что в Италии нужно пробовать только пасту и пиццу, а наша Украина угощает туристов одним борщом и варениками, то ошибаетесь. Рассказываем, какие блюда и напитки стоит попробовать в разных странах, и как легко найти лучший ресторанчик с местной кухней

Вечный вопрос туриста “Что попробовать” и “где именно” все еще остается актуальным, ведь не каждый ресторанчик за углом в чужой (да и своей) стране предложит вам действительно качественную аутентичную кухню, а в Google Maps до сих пор не поселился полноценный кулинарный критик с искусственным интеллектом.

Именно по этой причине недавно в сети запустили первый в мире глобальный "Атлас еды". Масштабный проект разрабатывался в течение трех лет, и призван помогать туристам выбрать лучшие местные блюда, десерты и алкогольные напитки, которые обязательно следует попробовать, и подсказать, где именно это стоит сделать.

Основатель проекта - хорватский журналист Матия Бабиков - решил качественно показать, как местные лакомства отличаются в разных странах и их регионах.

Как это работает?

Карта разработана в интуитивно понятном интерфейсе, поэтому чтобы пользоваться ею, вам достаточно ввести место расположения (город, регион, страну) в поисковой системе сайта, и узнать, какие блюда там едят.

На странице профиля Taste Atlas можно найти множество аппетитных снимков еды. Смотрите осторожно, потому что шанс, что после просмотра фото вы проголодаетесь, достаточно высок.

База блюд и локаций регулярно обновляется. На данный момент доступны более пяти тысяч местных блюд и более 8 тысяч ресторанов, где их стоит попробовать.

По словам основателя проекта, еда, тем более местная и традиционная, это очень интимная вещь, и люди видят ее очень лично. "Мы серьезно относимся к этому", - говорит Бабиков.

Поэтому кроме привлекательного оформления и детальной информации о местной кухне, одна из сильных сторон проекта именно рекомендации ресторанов.

Как выбираются эти места?

Оказывается, для этого работает целая команда из примерно дюжины исследователей, которые ищут и анализируют отзывы.

“Мы анализируем отзывы профессиональных критиков и местных экспертов и собираем их в одном месте. Например, мы пытаемся найти всех критиков, шеф-поваров и местных экспертов, которые вспомнили,что они съели лучшие “štrukli” на свете, цитируем и связываем их обзоры, присваивая им определенный коэффициент в зависимости от их репутации, и именно так приходим к окончательному итогу: лучшие “štrukli” едят в отеле Esplanade и Le Štruk. Все отзывы, которые привели нас к такому результату, можно прочитать на TasteAtlas”, - рассказывает Бабиков.

По его словам, существующие альтернативные проекты имеют большую проблему с фальшивыми комментариями и попытками уничтожить конкуренцию, используя вымышленные профили, поднимая свой собственный статус и давая ложную похвалу. В TasteAtlas это будет гораздо сложнее.

Так что же стоит попробовать в мире, и что есть в атласе про нашу страну?

Украина

По всей Украине туристам, кроме наиболее известных борща и вареников, предлагают попробовать бублики, котлеты по-киевски, драники, каравай, традиционную колыву и банош (блюдо, приготовленное из кукурузной муки и сметаны, заправленная шкварками, грибами и брынзой, и тому подобное), и обязательно – легендарную "киевскую перепичку".

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Из напитков приезжим предлагают попробовать...нет, не настоящий украинский самогон, а ряженку. Мол, и вкусно, и полезно, и детям нравится.

Франция

Во Франции вам предложат блюда, довольно сильно привязаны к регионам своего возникновения. Так, обязательно советуют попробовать фламиче (Flamiche ) - традиционный пирог, наполненный луком-пореем, небольшим количеством масла и кремом. Пирог распространен во французском регионе Пикардия, а его первый известный рецепт датируется 18 веком, когда его нашли в записной книжке французского солдата.

Нельзя обойти и легендарного "Шартреза" - одного из старейших и популярных французских ликеров, который с 1737 года выпускают картезианские монахи в монастыре Гранд Шартрез.

Первоначально изобретенный как лекарство, Шартрез готовят из секретной смеси 130 трав, специй и других ботанических средств, которые настаивают на спирте. Мацерат затем перегоняют до того, как он стареет в дубовых бочках. Правда, пить его следует осторожно – оригинальный напиток имеет крепость в 55% ABV и характеризуется сложными травяными и цветочными ароматами.

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Кроме "Шартреза" советуют попробовать французские вина, шампанское и коньяк Henessy. Гурманам придется по нраву конфи из утиных лапок, сыр "Рокфор", рататуй, салат "Ницзиз" и множество французских десертов.

Польша

Соседи удивляют сыром. Одно из топовых лакомств на карте Польши - сыр Rustic ( Ser koryciński swojski) - уникальный зрелый и соленый сорт, произведенный из непастеризованного жирного коровьего молока. Свежий Ser koryciński swojski имеет мягкий и сливочный вкус, а зрелый - соленый и ореховый. Нередко к сыру добавляют различные специи и травы.

Если же хотите выпить, выберите Гольдвассер. Родом из Гданьска, этот травяной ликер легко отличить по чешуйками настоящего золота.

Goldwasser считается одним из старейших известных ликеров в мире, имеет крепость 40% ABV и демонстрирует как сладкие, так и пряные ароматы корицы с основными нотами солодки и мяты.

Хотя его история тесно переплетается с Польшей, после политических потрясений и Второй мировой войны Goldwasser теперь производится в Германии, но остается символом города Гданьск.

Венгрия

Если поедете в эту страну, обязательно возьмите Csabai kolbász – колбасу из мяса свиней, которых специально откармливают минимум до 135 кг.

Уникальной эту колбасу делает метод ручной сортировки, когда все сухожилия, хрящи и кожа удаляются,обеспечивая наилучшее качество мяса, которое измельчают вместе с жиром, добавляют паприку, чеснок, тмин и соль, придают нужную форму, коптят и сушат, в результате чего колбаса имеет приятный пряный и дымный аромат.

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Атлас акцентирует внимание и на ликере Unicum. Этот растительный напиток производится из 40 тщательно отобранных трав и специй, включая имбирь, лимонник и апельсиновую кожуру. Смесь выдерживается в дубовых бочках в течение шести месяцев, пока не достигнет своего травяного, горько-сладкого вкуса.

Сегодня ликер считается культовым венгерским напитком и одной из самых популярных травяных настоек в Европе. Напиток подают охлажденным в стаканах со льдом.

Италия

О бесчисленном количестве видов итальянской пасты и пиццы можно делать отдельный материал. Мы акцентировали внимание на блюдах и ингридиентах, непривычных украинскому потребителю.

Так, в Италии популярностью пользуются каперсы. Сегодня бутоны растения Capparis являются неотъемлемым компонентом средиземноморской кухни и используются в большинстве традиционных сицилийских блюд.

Обычно их не употребляют как отдельное блюдо, скорее как специю, ведь у каперсов есть одна интересная особенность – они действуют как химикат глутамат натрия. Блюда с добавлением плодов каперсника, будут иметь более насыщенный вкус

Aperol – еще один ликер, стоящий вашего внимания. Родом из Падуи этот итальянский напиток был изобретен в 1919 году братьями Барбьери. Как и положено, его рецепт держится в тайне, но известно что в состав входят горькие и сладкие апельсины, ревень и различные травы..

К тому же, этот напиток не является крепким – он содержит всего 11% ABV, и прекрасно сочетается с цитрусовыми или фруктовыми соками и содовой.

А чтобы Италию не воспринимали только как родину пиццы, на TasteAtlas нарисовали карту "Анти-паста", где вы не найдете ни макарон, ни культовых открытых пирогов - зато здесь много сортов сыра, колбас и десертов.

Для приведения примеров были выбраны рандомные страны Европы. На полной карте с легкостью можно найти как общие данные по самым популярным блюдам на определенном континенте, так и детализированные карты каждой отдельной страны, ее регионов, и, местами, городов.

Вот, например, общая карта Южной Америки:

и Индии:

Авторы проекта разбивают еду не только по континентам и странам, но и на категории . Так, на карте культовой уличной еды Европы легко заметить и нашу перепичку. А если повезет, то на карте можно увидеть и рецепт понравившегося блюда.