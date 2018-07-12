Ученые разработали имплантат, который позволяет "слышать" свет

12 июля, 2018, 13:08

Группа немецких исследователей опубликовала статью о новом типе кохлеарного имплантата, который использует свет для симуляции звука

Статья опубликована в журнале Science Translational Medicine, коротко об исследовании пишет издание Futurism.

Для исследования ученые натренировали монгольских песчанок, чтобы те прыгали через препятствия, услышав сигнал тревоги.

Затем исследователи ввели ген прямо во внутреннее ухо песчанок, с помощью вируса. Этот генетический апгрейд позволил активировать нейроны. После чего они имплантировали оптоволокно, которое могло включаться и давать свет прямо внутри уха.

Когда ученые включали волокна и те начинали испускать синий свет, грызуны прыгали через препятствия так, словно услышали сигнал тревоги. Когда исследователи лишили некоторых животных слуха и снова включили волокна, то песчанки и раньше прыгали - так, словно "слышали" свет, хотя слышать звук уже не могли физически.

Предыдущие исследования подобного рода проводились на мышах и крысах, но у песчанок органы слуха сильнее напоминают человеческие, и эти животные могут слышать тот же диапазон звуков, что и люди.

Хотя пока это лишь экспериментальная проверка концепции, но она может открыть новую эру в области слуховых имплантатов, которые смогут позволить глухим людям слышать речь другого человека даже в переполненном и шумном помещении, так как свет проще ограничить, чем электрический ток, к тому же он мягче воздействует на внутреннее ухо, позволяя улавливать даже аналог тихих звуков.