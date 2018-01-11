Генетики неустанно пытаются превратить коров в быков. Зачем

11 января, 2018, 15:10

Генетики из лаборатории Калифорнийского университета в Дэвисе с помощью технологии генного редактирования CRISPR пытаются заставить быка давать только мужское потомство

Об этом пишет MIT Technology Review.

Это позволит американским производителям животноводческой продукции, что разводит мясные породы, увеличить производство говядины.

Глава проекта "Boys Only" ( "Только мальчики") Элисон ван Эиненнаам не первый год занимается генным редактированием скота. К числу ее достижений относится вывод безрогих молочных коров.

Теперь ученым удалось вставить ген SRY в клетки кожи быка-осеменителя, чтобы он давал или обычных бычков мужского пола, или телят с двумя Х-хромосомами, но с геном SRY, что меняет половые признаки животного и увеличивает его мышечную массу.

Единственное отличие такого быка от обычного в том, что он бесплоден, его половые железы не вырабатывают сперматозоиды.

Такие быки на 15% эффективнее, чем коровы в наборе мышечной массы, что необходимо для производства говядины. Кроме того, это дешевле, чем искусственное оплодотворение, которое применяется сейчас для получения мужского потомства.

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Пока сделан только первый шаг - ген SRY добавлен к Х-хромосоме клеток кожи быка. Для того чтобы "искусственный" бык родился, надо сделать подобное редактирование в эмбрионе. А если это не сработает, то клонировать животное.

Ван Эиненнаам в течение многих лет борется за признание ГМО во всех формах - участвует в публичных дебатах, снимается в документальных фильмах, но в основном - консультирует фермеров, пытаясь распространить среди них научные знания.

Дело это крайне непростое: за все годы удалось получить разрешение только на разведение одного генномодифицированного вида - быстро растущего лосося.

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В январе 2017 администрация бывшего президента США Барака Обамы издала указ о том, что животные, которые подверглись генному редактированию CRISPR, приравниваются к новым видам лекарств и требуют сложных и дорогостоящих испытаний на безопасность.

Компании пытаются лоббировать отмену этого закона, опасаясь, что первыми в этой сфере окажутся Аргентина и Бразилия.

Однако исследования лаборатории ван Эиненнаам не финансирует частный фонд, а Министерство сельского хозяйства США. С тем условием, чтобы полученные организмы были стерильны, то есть не могли начать генетическое заражение.

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