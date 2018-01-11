Генетики неустанно пытаются превратить коров в быков. Зачем
Об этом пишет MIT Technology Review.
Это позволит американским производителям животноводческой продукции, что разводит мясные породы, увеличить производство говядины.
Глава проекта "Boys Only" ( "Только мальчики") Элисон ван Эиненнаам не первый год занимается генным редактированием скота. К числу ее достижений относится вывод безрогих молочных коров.
Теперь ученым удалось вставить ген SRY в клетки кожи быка-осеменителя, чтобы он давал или обычных бычков мужского пола, или телят с двумя Х-хромосомами, но с геном SRY, что меняет половые признаки животного и увеличивает его мышечную массу.
Единственное отличие такого быка от обычного в том, что он бесплоден, его половые железы не вырабатывают сперматозоиды.
Такие быки на 15% эффективнее, чем коровы в наборе мышечной массы, что необходимо для производства говядины. Кроме того, это дешевле, чем искусственное оплодотворение, которое применяется сейчас для получения мужского потомства.
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Пока сделан только первый шаг - ген SRY добавлен к Х-хромосоме клеток кожи быка. Для того чтобы "искусственный" бык родился, надо сделать подобное редактирование в эмбрионе. А если это не сработает, то клонировать животное.
Ван Эиненнаам в течение многих лет борется за признание ГМО во всех формах - участвует в публичных дебатах, снимается в документальных фильмах, но в основном - консультирует фермеров, пытаясь распространить среди них научные знания.
Дело это крайне непростое: за все годы удалось получить разрешение только на разведение одного генномодифицированного вида - быстро растущего лосося.
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В январе 2017 администрация бывшего президента США Барака Обамы издала указ о том, что животные, которые подверглись генному редактированию CRISPR, приравниваются к новым видам лекарств и требуют сложных и дорогостоящих испытаний на безопасность.
Компании пытаются лоббировать отмену этого закона, опасаясь, что первыми в этой сфере окажутся Аргентина и Бразилия.
Однако исследования лаборатории ван Эиненнаам не финансирует частный фонд, а Министерство сельского хозяйства США. С тем условием, чтобы полученные организмы были стерильны, то есть не могли начать генетическое заражение.
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