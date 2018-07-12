Суд по поводу содержания под стражей Савченко перенесли на 13 июля, когда заканчивается срок ее ареста

12 июля, 2018, 23:14

Шевченковский райсуд Киева перенес рассмотрение вопроса о продлении меры пресечения для народного депутата Надежды Савченко на 13 июля, в этот день истекает срок ее содержания под стражей

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что во время заседание 12 июля суд отказал ее защите в отводе судьи Владимира Бугиля. Адвокаты ходатайствовали об этом, потому что считают незаконным отвод судьи Елены Мелешак.

Адвокат депутата Александр Шадрин пояснил, что еезадержали 22 марта после получения соответствующего согласия от Верховной Рады, поэтому срок содержания под стражей истекает 13 июля.