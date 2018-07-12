Суд по поводу содержания под стражей Савченко перенесли на 13 июля, когда заканчивается срок ее ареста
12 июля, 2018, 23:14
Шевченковский райсуд Киева перенес рассмотрение вопроса о продлении меры пресечения для народного депутата Надежды Савченко на 13 июля, в этот день истекает срок ее содержания под стражей
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что во время заседание 12 июля суд отказал ее защите в отводе судьи Владимира Бугиля. Адвокаты ходатайствовали об этом, потому что считают незаконным отвод судьи Елены Мелешак.
Адвокат депутата Александр Шадрин пояснил, что еезадержали 22 марта после получения соответствующего согласия от Верховной Рады, поэтому срок содержания под стражей истекает 13 июля.
- 8 марта при попытке вывоза оружия из оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- 12 марта СБУ вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады, и внес представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности.
- 15 мая, Шевченковский райсуд Киева продлил срок содержания Надежды Савченко под стражей до 13 июля. 22 мая Апелляционный суд Киева оставил Савченко под стражей.
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