Отдохнуть, будто в отпуске. 10 летних фильмов

3 июля, 2018, 16:59

Путешествия во времени, чтобы исправить неудачное свидание, приключения Леонардо Ди Каприо в "раю"в Таиланде и новая жизнь писательницы в живописной Италии

Еспресо.TV собрали фильмы с летним настроением для тех, кто не может дождаться отпуска.

"В дороге" (On The Road)

Год: 2012

Режиссер: Уолтер Саллес

После смерти отца начинающий нью-йоркский писатель Сел Парадайз знакомится с молодым и очаровательным Дином Мориарти. Последний - женат на соблазнительной Марилу и только что вышел из тюрьмы. Они вмиг становятся неразлучными друзьями. Стремясь к свободе, Сэл, Дин и Марилу порывают с условностями жизни и отправляются в путешествие навстречу миру, людям и самим себе.

Этот фильм - экранизация романа Джека Керуака "В дороге". Фильм номинирован на "Золотую пальмовую ветвь" за режиссуру.

"Бойфренд из будущего" (About time)

Год: 2013

Режиссер: Ричард Кертис

В двадцать один год Тим Лейк обнаруживает у себя способность перемещаться во времени. После очередного новогоднего застолья, которое прошло не совсем удачно, отец Тима рассказывает парню о древнем даре. Он передавася всем мужчинам в семье Лейк.

Они могут совершать путешествия в прошлое в определенном временном промежутке и влиять на собственную жизнь.

Том воспользовался такой возможностью, когда свидание с девушкой своей мечты прошло очень неудачно.Тим отправляется в прошлое, но он даже не догадывается, какими последствиями обернется его путешествие сквозь время.

"Тропы" (Tracks)

Год: 2013

Режиссер: Джон Каррен

Когда ситуация заходит в тупик, а семейные проблемы не дают спокойно жить, надо отправляться в путешествие. Главная героиня - Робин Дэвидсон - устала от проблем и хочет спокойной жизни. Поэтому она решила отправиться в путешествие. С собой она взяла четырех верблюдов и собаку и направилась через Австралию.

Кроме приключений Робин, в фильме показали невероятные пустынные пейзажи.

"Под солнцем Тосканы" (Under the Tuscan Sun)

Год: 2003

Режиссер: Одри Уэллс

Главная героиня фильма - молодая писательница Фрэнсис Мэйс. Она недавно развелась с мужем и никак не может прийти в себя после случившегося. Она не может больше писать, ее душа опустошена. Женщине кажется, что она больше никогда не станет счастливой. Близкие героини просят ее поехать в Италию развеяться.

Она соглашается, даже не подозревая, что именно там ей захочется начать новую жизнь. Фрэнсис забывает о своих проблемах, покупает в Италии недвижимость и собирается остаться жить в городе. Там она случайно знакомится с привлекательным мужчиной.

"Его собачье дело" (Once Upon a Time in Venice)

Год: 2017

Режиссер: Марк Каллен

Стив Форд - частный детектив из Лос-Анджелеса. Его жизнь перевернулась с ног на голову, когда бандиты украли его любимого пса Бадди. Теперь он вынужден выполнять поручения преступников, чтобы вернуться себе собаку.

В это время его преследуют двое злостных самоанских братьев, которых за Стивом отправил ростовщик. Форд задолжал ему крупную сумму денег. Несмотря на все трудности, Форд готов пойти до конца, чтобы вернуть себе своего любимца.

Стива Форда играет американский актер Брюс Уиллис.

"Смешанные" (Blended)

Год: 2014

Режиссер: Том Ґормикан

Джим - отец-одиночка, воспитывающий трех дочерей. Он так и не смог найти свою вторую половинку. Это же можно сказать и о Лоурен, которая живет одна с двумя сыновьями. Каждый из них пытается познакомиться с человеком, с которым смог бы связать свою дальнейшую жизнь.

Однажды они встречаются на "свидании вслепую". У них много общего, но их встреча проходит ужасно, они больше не хотят видеть друг друга. Им все же приходится встретится снова, поскольку в ресторане перепутали их кредитные карты.

Во время этой встречи они узнают о том, что освободилась путевка в Африку, куда каждый из них мечтал поехать с детьми.

"Дикая" (Wild)

Год: 2014

Режиссер: Жан-Марк Валле

Научиться быть наедине с собой, разобраться с проблемами, воспитать в себе волю, которая поможет пережить боль - основной посыл фильма "Дикая".

В центре сюжета Шерил Стрейд - героиня, раздавлена ​​неудачным браком и смертью матери. Она потеряла всякую надежду на счастье, поэтому отправляется в пешее путешествие по территории Pacific Crest Trail. Это маршрут с наиболее высокими участками хребта Сьерра-Невада и Каскадных гор. Испытания в этом путешествии исцеляют ее от душевных страданий.

Главную роль в фильме играет Риз Уизерспун.

"Короли лета" (The Kings of Summer)

Год: 2013

Режиссер: Джордан Вот-Робертс

Главные герои фильма - трое ребят по имени Джо, Патрик и Биаджи. Подросткам надоело жить под постоянным контролем родителей. Они решили сбежать в лесную глушь.Тут они обустраивают свой быт. В этой идиллии есть место и для сложностей переходного возраста и дружбы, и первой любви. В лесу с живописными пейзажами ребята начинают понимать, что такое настоящая свобода.

"Римские приключения" (To Rome with Love)

Год: 2012

Режиссер: Вуди Аллен

Фильм состоит из четырех историй. Одна из них посвящена супругам, поехавшим в Рим, чтобы встретиться с будущим женихом своей дочери и его семьей.

Вторая рассказывает о человеке по имени Леопольдо, которого по ошибке принимают за кинозвезду.

Третья история - об архитекторе из Калифорнии, приехавшем в Рим вместе со своими друзьями. В заключительной части семья молодых приезжает в Рим с целью навестить родственников, но вместо этого теряется в городе. Все эти истории между собой переплетаются.

"Пляж" (The Beach)

Год: 1999

Режиссер: Дэнни Бойл

В центре сюжета - парень Ричард, которого играет Леонардо Ди Каприо. Американский юноша, жаждущий приключений, отправляется в Таиланд. В дешевой гостинице он знакомится со странным человеком.

Тот передает юноше карту таинственного острова, который якобы является раем на Земле. Ричард знакомится с французами, с которыми отправляется на остров.