Звезда "Терминатора-2" сыграет роль в украинском фильме
Об этом пишет Zahid.net.
В Карпатах начали съемки исторического фильма "Захар Беркут" по мотивам повести Ивана Франко.
Главную роль в нем будет играть голливудский актер Роберт Патрик. Он известен благодаря роли робота Т-1000 из текучего металла в фильме "Терминатор-2".
Актер уже приехал в Украину. Он успел побывать во Львове, а после этого отправился в Карпаты. Фотографии с прогулок и локации для съемок актер опубликовал в своем Instagram.
Другие главные роли также сыграют англоязычные актеры: в роли Мирославы - Поппи Дрейтон, которая снималась в "Аббатстве Даунтон", в роли Тугара - Томми Фенаган из "Храброго сердца" и другие. Режиссер картины - Ахтем Сеитаблаев.
Фильм "Захар Беркут" создается при поддержке Госкино.
- Ранее в сети появился официальный трейлер украинского фантастического фильма "Бобот и энергия вселенной".
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