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Звезда "Терминатора-2" сыграет роль в украинском фильме

Голливудский актер Роберт Патрик, который играл в фильме "Терминатор-2", снимется в украинском фильме "Захар Беркут"

Об этом пишет Zahid.net.

В Карпатах начали съемки исторического фильма "Захар Беркут" по мотивам повести Ивана Франко.

Главную роль в нем будет играть голливудский актер Роберт Патрик. Он известен благодаря роли робота Т-1000 из текучего металла в фильме "Терминатор-2".

Актер уже приехал в Украину. Он успел побывать во Львове, а после этого отправился в Карпаты. Фотографии с прогулок и локации для съемок актер опубликовал в своем Instagram.

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Другие главные роли также сыграют англоязычные актеры: в роли Мирославы - Поппи Дрейтон, которая снималась в "Аббатстве Даунтон", в роли Тугара - Томми Фенаган из "Храброго сердца" и другие. Режиссер картины - Ахтем Сеитаблаев.

Фильм "Захар Беркут" создается при поддержке Госкино.

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