Носить галстук опасно, - ученые

9 июля, 2018, 13:35

Медики пришли к выводу, что галстук пережимает вены и артерии, и вредит, даже если затянут не слишком туго

Ношение галстука вредит кровоснабжению головного мозга, выяснили специалисты из Университетской больницы Шлезвиг-Гольштейн в Германии, передает Forbes.

В исследовании приняли участие 30 добровольцев, средний возраст которых составил 24,6 года. Половину из них попросили надеть галстук и сделать в нем магниторезонансную томографию. Остальные пациенты также прошли обследование, но без аксессуара.

Каждому испытуемому из первой группы томографию проводили трижды: сначала с расстегнутым воротом и свободно свисаюшим галстуком, потом с застегнутым воротником и туго завязанным, до незначительного дискомфорта, галстукоми, третья группа повторяла первую позицию.

Выяснилось, что в результате ношения галстука значительно снижается мозговое кровообращение.

МРТ-сканирование показало, что церебральный кровоток снизился в среднем на 7,5% после того, как галстук затянули и продолжал оставаться сниженным в среднем на 5,7% после того, как его распустили. У 5 пациентов кровообращение снизилось более чем на 10%.

Врачи обратили внимание на то, что во многих компаниях и профессиях дресс-код включает в себя галстук и рубашку с воротником. При этом никто из работодателей не задумывается о вреде этого "социально приемлемого удушения".

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