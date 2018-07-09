Носить галстук опасно, - ученые
Ношение галстука вредит кровоснабжению головного мозга, выяснили специалисты из Университетской больницы Шлезвиг-Гольштейн в Германии, передает Forbes.
В исследовании приняли участие 30 добровольцев, средний возраст которых составил 24,6 года. Половину из них попросили надеть галстук и сделать в нем магниторезонансную томографию. Остальные пациенты также прошли обследование, но без аксессуара.
Каждому испытуемому из первой группы томографию проводили трижды: сначала с расстегнутым воротом и свободно свисаюшим галстуком, потом с застегнутым воротником и туго завязанным, до незначительного дискомфорта, галстукоми, третья группа повторяла первую позицию.
Выяснилось, что в результате ношения галстука значительно снижается мозговое кровообращение.
МРТ-сканирование показало, что церебральный кровоток снизился в среднем на 7,5% после того, как галстук затянули и продолжал оставаться сниженным в среднем на 5,7% после того, как его распустили. У 5 пациентов кровообращение снизилось более чем на 10%.
Врачи обратили внимание на то, что во многих компаниях и профессиях дресс-код включает в себя галстук и рубашку с воротником. При этом никто из работодателей не задумывается о вреде этого "социально приемлемого удушения".
Читайте также: Быть пьяными без вина. Как сон делает из нас "живых зомби" и чем это грозит
- Ученые из Сеульского университета выяснили, что развитие метаболического синдрома после 40 лет связано с недостаточной или, наоборот, чрезмерной продолжительностью сна.
- Ученые обнаружили, что роль наследственности в раннем развитии интеллекта часто преувеличивают, а на формирование IQ значительно больше влияют среда и образование в начале жизни.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве