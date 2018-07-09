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К Сущенко пустили украинского консула

Украинскому консулу Геннадию Брескаленко удалось попасть на свидание к незаконно осужденному в России украинскому журналисту Роману Сущенко

Об этом сообщила дочь осужденного Юлия Сущенко, передает "Укринформ".

9 июля политзаключенного в СИЗО посетил украинский консул Геннадий Брескаленко.

"Консулу сегодня удалось посетить в СИЗО “Лефортово" отца. Он чувствует себя нормально, если можно так сказать, учитывая все условия, в которых он находится вот уже почти два года... Передает всем привет. Подал документы на разрешение на звонки родным, но когда их выделят - неизвестно", - рассказала она.

Отмечается, что 12 июля с Сущенко встретится его общественный защитник Марк Фейгин.

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