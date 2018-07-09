К Сущенко пустили украинского консула
9 июля, 2018, 19:59
Украинскому консулу Геннадию Брескаленко удалось попасть на свидание к незаконно осужденному в России украинскому журналисту Роману Сущенко
Об этом сообщила дочь осужденного Юлия Сущенко, передает "Укринформ".
9 июля политзаключенного в СИЗО посетил украинский консул Геннадий Брескаленко.
"Консулу сегодня удалось посетить в СИЗО “Лефортово" отца. Он чувствует себя нормально, если можно так сказать, учитывая все условия, в которых он находится вот уже почти два года... Передает всем привет. Подал документы на разрешение на звонки родным, но когда их выделят - неизвестно", - рассказала она.
Отмечается, что 12 июля с Сущенко встретится его общественный защитник Марк Фейгин.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже.
- Во время пребывания Романа Сущенко в российской тюрьме умер его отец.
- 4 июня в Московской городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима Сущенко по обвинениям в шпионаже.
- Адвокаты незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко подали жалобу на приговор.
- Во время пресс-конференции по итогам саммита президент Украины Петр Порошенко заявил, что заявление саммита Украина-ЕС впервые в истории содержит имена украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах, - режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко и активиста из Крыма Владимира Балуха.
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