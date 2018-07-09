В заявлении саммита Украина-ЕС впервые в истории упомянуты имена заключенных в России украинцев, - Порошенко

9 июля, 2018, 18:14

Заявление саммита Украина-ЕС впервые в истории содержит имена украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах, - режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко и активиста из Крыма Владимира Балуха

Об этом заявил во время пресс-конференции по итогам саммита президент Украины Петр Порошенко.

"Это впервые в истории саммитов Украина-ЕС в текст итоговой декларации саммита вошли имена всемирно известного продюсера Олега Сенцова, украинского журналиста, который работал в Париже, - Сущенко, и украинского гражданина, который имеет лишь одну вину: он отказался сдать украинский паспорт, повесил на балконе украинский паспорт. Это стоит ему 3 года тюрьмы и попытки продлить этот срок еще на 4 года, чтобы продемонстрировать качество российской политики по отношению к оккупированному Крыму и к украинским гражданам", - сказал Порошенко.

Президент Украины подчеркнул, что для освобождения заключенных в России украинцев мир должен сплотиться и выразить солидарность с ними.

"Ключевой возможностью является демонстрация всемирной солидарности с украинскими заключенными, украинскими заложниками. Проводите все возможное для того, чтобы обеспечить хорошо скоординированное давление на российское государство и российское руководство. Сегодня заявление по итогам саммита является элементом такого давления. Будем делать все, что в наших силах, чтобы вернуть украинских граждан домой, вызволить их из тюрьмы, будем делать все возможное, чтобы вернуть украинский суверенитет в оккупированный Донбасс и оккупированный Крым", - добавил Порошенко.