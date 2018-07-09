В заявлении саммита Украина-ЕС впервые в истории упомянуты имена заключенных в России украинцев, - Порошенко
Об этом заявил во время пресс-конференции по итогам саммита президент Украины Петр Порошенко.
"Это впервые в истории саммитов Украина-ЕС в текст итоговой декларации саммита вошли имена всемирно известного продюсера Олега Сенцова, украинского журналиста, который работал в Париже, - Сущенко, и украинского гражданина, который имеет лишь одну вину: он отказался сдать украинский паспорт, повесил на балконе украинский паспорт. Это стоит ему 3 года тюрьмы и попытки продлить этот срок еще на 4 года, чтобы продемонстрировать качество российской политики по отношению к оккупированному Крыму и к украинским гражданам", - сказал Порошенко.
Президент Украины подчеркнул, что для освобождения заключенных в России украинцев мир должен сплотиться и выразить солидарность с ними.
"Ключевой возможностью является демонстрация всемирной солидарности с украинскими заключенными, украинскими заложниками. Проводите все возможное для того, чтобы обеспечить хорошо скоординированное давление на российское государство и российское руководство. Сегодня заявление по итогам саммита является элементом такого давления. Будем делать все, что в наших силах, чтобы вернуть украинских граждан домой, вызволить их из тюрьмы, будем делать все возможное, чтобы вернуть украинский суверенитет в оккупированный Донбасс и оккупированный Крым", - добавил Порошенко.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни. Суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. Позже оккупационный суд вынес еще один приговор Балуху - 5 лет колонии. Балух голодает, однако российская власть этого не признает.
- В октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Во время пребывания Романа Сущенко в российской тюрьме умер его отец. Россия осудила Сущенко к 12 годам строгого режима.
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