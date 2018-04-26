Ученые создали самую большую звездную карту в истории. Как это выглядит
Об этом говорится на сайте агенства.
Ее создал проект Gaia, а на сбор информации ушло несколько лет. На карте есть точное местонахождение более миллиарда звезд.
Миссия началась в 2013 году с запуска спутника Gaia. Следующие два года он сканировал все звездное небо дважды в год и использовал эту информацию для создания трехмерных изображений.
Сочетание изображений, сделанных с разрывом в шесть месяцев (то есть они были сделаны с противоположных сторон Земли), помогает установить расстояния до различных звезд.
"Теперь у нас есть база данных с расстояниями до 1,3 миллиарда звезд. И доступ к этой базе полностью открыт, чтобы ею могли пользоваться ученые со всего мира", - говорится на сайте.
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- Недавно ученые из NASA впервые визуализировали процесс таяния отдельной снежинки и представили 3D-модель данного процесса.
- Также сотрудники космического агентства протестировали нового робота по "имени" InSight (Интуиция), которого собираются отправить на Марс.
- Узнайте, как это - лететь сквозь Туманность Ориона. Астрономы и специалисты по визуализации NASA скомбинировали данные с космических телескопов Hubble и Spitzer (видимый и инфракрасный диапазоны) и создали видео такого полета.
- Американское аэрокосмическое агентство (NASA) обнародовало видео, в котором собрало самые популярные снимки прошлого года.
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