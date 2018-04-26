 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ученые создали самую большую звездную карту в истории. Как это выглядит

Европейское космическое агентство выпустило самую большую звездную карту за всю историю астрономии

Об этом говорится на сайте агенства.

Ее создал проект Gaia, а на сбор информации ушло несколько лет. На карте есть точное местонахождение более миллиарда звезд.

Миссия началась в 2013 году с запуска спутника Gaia. Следующие два года он сканировал все звездное небо дважды в год и использовал эту информацию для создания трехмерных изображений.

Сочетание изображений, сделанных с разрывом в шесть месяцев (то есть они были сделаны с противоположных сторон Земли), помогает установить расстояния до различных звезд.

"Теперь у нас есть база данных с расстояниями до 1,3 миллиарда звезд. И доступ к этой базе полностью открыт, чтобы ею могли пользоваться ученые со всего мира", - говорится на сайте.

Читайте также: Найти 20 тысяч экзопланет за 2 года. Все, что стоит знать о новом телескопе от NASA

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 апреля, 2018 четверг

больше новостей

26 апреля, 2018 четверг

25 апреля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать