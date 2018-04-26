Ученые создали самую большую звездную карту в истории. Как это выглядит

26 апреля, 2018, 16:07

Европейское космическое агентство выпустило самую большую звездную карту за всю историю астрономии

Об этом говорится на сайте агенства.

Ее создал проект Gaia, а на сбор информации ушло несколько лет. На карте есть точное местонахождение более миллиарда звезд.

Миссия началась в 2013 году с запуска спутника Gaia. Следующие два года он сканировал все звездное небо дважды в год и использовал эту информацию для создания трехмерных изображений.

Сочетание изображений, сделанных с разрывом в шесть месяцев (то есть они были сделаны с противоположных сторон Земли), помогает установить расстояния до различных звезд.

"Теперь у нас есть база данных с расстояниями до 1,3 миллиарда звезд. И доступ к этой базе полностью открыт, чтобы ею могли пользоваться ученые со всего мира", - говорится на сайте.

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