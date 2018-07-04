Глава киевской ОГА рассказал подробности отравления в детском санатории

4 июля, 2018, 20:02

Девочка, которая уже два дня находится в коме в больнице "Охматдет", стала жертвой именно пищевого отравления

Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Александр Горган в эфире Еспресо.TV.

Пока единственным способом для контролирующих органов проводить проверки учреждений детского отдыха является открытие уголовного производства.

"У нас это не первый случай массового отравления детей или других ситуаций, которые стали результатом халатного отношения к санитарным правилам. Однако резонансных привлечений к ответственности пока не существует. И пока кто-то не поплатится серьезно, как предусмотрено законом, ничего не изменится", - отметил Горган.

Он также подтвердил, что девочка, которая уже два дня находится в коме, стала жертвой именно пищевого отравления.

"Эксперты медицинской отрасли сообщают, что именно пищевая интоксикация вызвала у ребенка и острый гастрит, и судорожный синдром. Что именно ребенок съел это вопрос номер два: или она в пределах столовой отравилась, или ей что-то скормили вне. Но то, что причиной комы стала острая кишечная инфекция, нет сомнений”, - добавил глава ОГА.

Известно, что у девочки тотальная полиорганная недостаточность. У нее дисфункция легких, сердечная недостаточность и отек мозга.

"Это однозначно расстройства, которые судьбоносно повлияют на ребенка на всю его жизнь”, - выразил опасения Горган.