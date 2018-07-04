Отравление детей на Киевщине: стало известно о состоянии девочки, которая была в реанимации

4 июля, 2018, 14:40

Состояние ученицы спортивной Школы Дерюгиных, которую накануне госпитализировали в реанимацию, не связано с отравлением детей в санатории "Славутич"

Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

"Состояние ребенка, находящегося в НДСБ "ОХМАТДЕТ" стабильное, тяжелое. Оно не связано с отравлением", - подчеркнули в ведомстве.

При этом ранее сообщалось, что эту девочку 2 июля экстренно доставили в местную больницу с расстройством пищеварения. Организм девочки тогда был крайне обезвожен, она упала в кому и была госпитализирована в реанимацию. Впоследствии ее доставили в "Охматдет".

Отметим, 2 июля в селе Цыбли Переяслав-Хмельницкого района отравились 12 воспитанников спортивной Школы Дерюгиных, которые тренировались и отдыхали в детском оздоровительном санатории "Славутич".

Также стало известно, что дети, которые отравились в оздоровительном санатории "Славутич" на Киевщине, получили от своих тренеров просроченные йогурты.