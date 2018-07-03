На Киевщине в санатории отравились 12 детей, одна девочка в коме
Об этом сообщает Департамент здравоохранения Киевской ОГА в Facebook.
2 июля 2018 года в Переяслав-Хмельницкую центральную больницу экстренно доставили ребенка 8 лет с расстройством пищеварения. Организм девочки был крайне обезвожен, она упала в кому и госпитализирована в реанимацию. Состояние квалифицируется как тяжелое. Сейчас ребенка готовят к транспортировке в детское медучреждение "Охматдет".
По предварительной информации юная пациентка является ученицей спортивной Школы Дерюгиных. В смене Школы Дерюгиных - 28 детей, прибывших в ООО "Детское оздоровительное заведение санаторного типа "Славутич", где должны были готовиться к соревнованиям.
12 детям вчера стало плохо, они имели расстройство желудочно-кишечного тракта. В результате один ребенок в коме, 11 детей попали в медицинский изолятор лагеря. На сегодня изолированных остается 7. Всего в оздоровительном лагере находится более 200 человек.
Госпродпотребслужба взяла пробы пищи, которой кормят детей в лагере, а уже сегодня проводятся посевы у детей, которые пострадали.
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