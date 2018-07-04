Отравление детей в лагере Киевщины: школьникам давали просроченные йогурты
Об этом сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы.
В ведомстве напомнили, что 2 июля в селе Цыбли Переяслав-Хмельницкого района отравились 12 воспитанников спортивной Школы Дерюгиных, которые тренировались и отдыхали в детском оздоровительном санатории "Славутич".
Специалисты Службы провели санитарно-эпидемиологическое расследование. Они выяснили, что 30 июня, согласно меню, 226 заведения детям на полдник выдали йогурты с наполнителем "Злаки" и с лактулозой местного производителя, срок которых истекал 1 июля.
Также выяснилось, что 30 июня тренеры изъяли у воспитанников 26 йогуртов, которые выдали на полдник, и хранили их без соблюдения соответствующего температурного режима в собственных комнатах и вернули детям для потребления через сутки.
"По состоянию на 03.07.2018 один ребенок с предварительным диагнозом "энцефалит" находится в тяжелом состоянии в Национальной детской специализированной больнице "ОХМАТДЕТ", еще 11 находятся в удовлетворительном состоянии. Из них 10 детей родители забрали домой, а один ребенок остается в изоляторе лагеря", - подытожили в ведомстве.
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