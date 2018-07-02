"Прокуратура" аннексированного Крыма просит еще 4 года колонии для политзаключенного Балуха

2 июля, 2018, 17:31

"Прокурор" во втором деле против крымского активиста Владимира Балуха просит "суд" вынести приговор в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима

Об этом сообщает "Громадське".

Отмечается, если "суд" удовлетворит ходатайство - к предварительному сроку заключения украинского политзаключенного добавят еще 4 года и Балух будет сидеть всего 6 лет и должен будет заплатить штраф в 10 тысяч рублей.

"Прокурор" во время сегодняшнего заседания подконтрольного Кремлю "Раздольненского районного суда" Крыма заявил, что вина Балуха в якобы "дезорганизации работы Раздольненского изолятора временного содержания" доказана.

Этот судебный процесс - уже второй. На этот раз Балуха обвиняют в якобы избиении руководителя изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко. Балух заявляет, что это Ткаченко напал на него.

Отметим, что Владимир Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года. 22 июня Балух заявил о начале сухой голодовки.