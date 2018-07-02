"Прокуратура" аннексированного Крыма просит еще 4 года колонии для политзаключенного Балуха
Об этом сообщает "Громадське".
Отмечается, если "суд" удовлетворит ходатайство - к предварительному сроку заключения украинского политзаключенного добавят еще 4 года и Балух будет сидеть всего 6 лет и должен будет заплатить штраф в 10 тысяч рублей.
"Прокурор" во время сегодняшнего заседания подконтрольного Кремлю "Раздольненского районного суда" Крыма заявил, что вина Балуха в якобы "дезорганизации работы Раздольненского изолятора временного содержания" доказана.
Этот судебный процесс - уже второй. На этот раз Балуха обвиняют в якобы избиении руководителя изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко. Балух заявляет, что это Ткаченко напал на него.
Отметим, что Владимир Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года. 22 июня Балух заявил о начале сухой голодовки.
- 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
- Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).
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