Чешские сенаторы требуют у Путина освободить Сенцова

2 июля, 2018, 21:55

Сенаторы Республики Чехия написали письмо президенту России Владимиру Путину с призывом освободить незаконно удерживаемого украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Праге на странице в Тwitter.

"Ведущие чешские сенаторы написали письмо Путину с призывом FreeSentsov: "Каждая исправленная несправедливость, которую государство причинило любому гражданину, снижает будущее напряжение и способствует выздоровлению общества. Поэтому освобождение Сенцова станет своего рода лекарством и для вашей страны", - говорится в сообщении.

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