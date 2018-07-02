Чешские сенаторы требуют у Путина освободить Сенцова
2 июля, 2018, 21:55
Сенаторы Республики Чехия написали письмо президенту России Владимиру Путину с призывом освободить незаконно удерживаемого украинского режиссера Олега Сенцова
Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Праге на странице в Тwitter.
"Ведущие чешские сенаторы написали письмо Путину с призывом FreeSentsov: "Каждая исправленная несправедливость, которую государство причинило любому гражданину, снижает будущее напряжение и способствует выздоровлению общества. Поэтому освобождение Сенцова станет своего рода лекарством и для вашей страны", - говорится в сообщении.
Читайте также: Кость поперек горла. Кто такой Олег Сенцов
- 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и анексованому Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- У Сенцова проблемы с почками и сердцем, его перевели в медчасть. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Сенцов почти не встает, у него отказывают почки.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 28 июня прибыла в колонию "Белый медведь", где содержится Сенцова, но ее не пустили на встречу с украинским политзаключенным.
- Посольство Украины в РФ направило ноту Министерству иностранных дел России, в которой выразило решительный протест против недопуска украинского омбудсмена к Олегу Сенцову.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве