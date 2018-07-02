 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Чешские сенаторы требуют у Путина освободить Сенцова

Сенаторы Республики Чехия написали письмо президенту России Владимиру Путину с призывом освободить незаконно удерживаемого украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Праге на странице в Тwitter.

"Ведущие чешские сенаторы написали письмо Путину с призывом FreeSentsov: "Каждая исправленная несправедливость, которую государство причинило любому гражданину, снижает будущее напряжение и способствует выздоровлению общества. Поэтому освобождение Сенцова станет своего рода лекарством и для вашей страны", - говорится в сообщении.

Читайте также: Кость поперек горла. Кто такой Олег Сенцов

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 июля, 2018 понедельник

больше новостей

2 июля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать