Денисова подала заявление руководству колонии о недопуске к Сенцову
Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook.
"С 9 утра пытаюсь подать заявление в исправительную колонию номер 8, где удерживают Олега Сенцова. И только в 17.02 вышел дежурный и принял заявление. На любые мои вопросы отвечает одно — я доложу руководству", — написала она.
Также посольство Украины в России направило ноту протеста Министерству иностранных дел России в связи с недопуском уполномоченного по правам человека Денисовой к Сенцову.
"Посольство Украины в РФ направило ноту Министерству иностранных дел России. В ноте украинская сторона выразила решительный протест относительно моего недопуска к посещению Сенцова", - говорится в сообщении омбудсмена.
Посольство призывает Россию к немедленному принятию решения для визита Денисовой к Сенцову и вообще до нормализации ситуации с осуществлением иных визитов омбудсменов двух стран.
- 29 июня Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова снова пытается посетить в колонии украинского политзаключенного Олега Сенцова.
- Однако Денисову и украинских журналистов не пускают в колонию "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги, где удерживают Сенцова.
- Тем временем уполномоченный России по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что состояние украинского политзаключенного Олега Сенцова в целом удовлетворительное.
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