Денисова подала заявление руководству колонии о недопуске к Сенцову

28 июня, 2018, 15:56

В российской колонии "Белый медведь" приняли заявление от украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой относительно посещения режиссера Олега Сенцова

Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook.

"С 9 утра пытаюсь подать заявление в исправительную колонию номер 8, где удерживают Олега Сенцова. И только в 17.02 вышел дежурный и принял заявление. На любые мои вопросы отвечает одно — я доложу руководству", — написала она.

Также посольство Украины в России направило ноту протеста Министерству иностранных дел России в связи с недопуском уполномоченного по правам человека Денисовой к Сенцову.

"Посольство Украины в РФ направило ноту Министерству иностранных дел России. В ноте украинская сторона выразила решительный протест относительно моего недопуска к посещению Сенцова", - говорится в сообщении омбудсмена.

Посольство призывает Россию к немедленному принятию решения для визита Денисовой к Сенцову и вообще до нормализации ситуации с осуществлением иных визитов омбудсменов двух стран.