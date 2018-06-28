Денисовой не назвали причин недопуска к Сенцову, о состоянии Олега молчат

28 июня, 2018, 12:50

Представители колонии "Белый медведь", где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова, проигнорировали требование Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой допустить ее к режиссеру

Об этом свидетельствуют видео, которые украинский омбудсмен разместила на своей странице в Facebook.

На них видно, что Денисову отказываются пускать в колонию, не объясняют причин этого, а также не отвечают на вопрос, как себя сейчас чувствует Сенцов.

"Это - еще одна демонстрация того, как "выполняются" гарантии, предоставленные Путиным. Сегодня мы так же и не знаем, что сейчас происходит с Олегом Сенцовым", - отметила Денисова.

Отметим, в колонию омбудсмен прибыла около двух часов назад, но ее не пустили к украинскому узнику. Ей сообщили, что передали информацию о ее прибытии", и сказали ожидать.