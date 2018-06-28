Денисовой не назвали причин недопуска к Сенцову, о состоянии Олега молчат
28 июня, 2018, 12:50
Представители колонии "Белый медведь", где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова, проигнорировали требование Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой допустить ее к режиссеру
Об этом свидетельствуют видео, которые украинский омбудсмен разместила на своей странице в Facebook.
На них видно, что Денисову отказываются пускать в колонию, не объясняют причин этого, а также не отвечают на вопрос, как себя сейчас чувствует Сенцов.
"Это - еще одна демонстрация того, как "выполняются" гарантии, предоставленные Путиным. Сегодня мы так же и не знаем, что сейчас происходит с Олегом Сенцовым", - отметила Денисова.
Отметим, в колонию омбудсмен прибыла около двух часов назад, но ее не пустили к украинскому узнику. Ей сообщили, что передали информацию о ее прибытии", и сказали ожидать.
- 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- У Сенцова проблемы с почками и сердцем, его перевели в медчасть. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Сенцов почти не встает, у него отказывают рецепторы.
- В ПАСЕ поддержали резолюцию об освобождении украинских политзаключенных в России. 28 июня Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы проведет в Страсбурге дебаты по поводу украинских политзаключенных в России.
- Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляет, что не будет писать президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании режиссера Олега Сенцова.
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