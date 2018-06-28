Денисову и журналистов не пускают в колонию к Сенцову
Об этом Денисова сообщила в комментарии "Громадскому".
Денисова отметила, что сейчас ее не пускают в колонию, ей сообщили, что передали информацию о ее прибытии", и сказали ждать.
Омбудсмен рассказала, что мимо нее на территорию проехала Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, однако "даже не остановилась, чтобы переговорить".
Денисова также подчеркнула, что на месте возле колонии присутствуют украинские журналисты из “УНИАН”, телакала "1+1", "Украина" и "Прямой". Их также не пускают.
На вопрос, есть ли какие-то шансы, что украинский омбудсмен посетит все же Сенцова, госпожа Денисова ответила, что "шансы этого стремятся к нулю".
На странице в Facebook омбудсмен отметила, на территорию колонии пустили Москалькову.
"Из-за ворот я вижу, что люди, которые приехали кортежем, ходят по территории, Татьяна Москалькова делает селфи", - говорится в сообщении.
- 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- У Сенцова проблемы с почками и сердцем, его перевели в медчасть. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Сенцов почти не встает, у него отказывают рецепторы.
- В ПАСЕ поддержали резолюцию об освобождении украинских политзаключенных в России. 28 июня Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы проведет в Страсбурге дебаты по поводу украинских политзаключенных в России.
- Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляет, что не будет писать президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании режиссера Олега Сенцова.
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