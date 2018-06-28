Денисову и журналистов не пускают в колонию к Сенцову

28 июня, 2018, 10:58

Уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пускают в колонию "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги, где удерживают украинского режиссера и политзаключенного Олега Сенцова

Об этом Денисова сообщила в комментарии "Громадскому".

Денисова отметила, что сейчас ее не пускают в колонию, ей сообщили, что передали информацию о ее прибытии", и сказали ждать.

Омбудсмен рассказала, что мимо нее на территорию проехала Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, однако "даже не остановилась, чтобы переговорить".

Денисова также подчеркнула, что на месте возле колонии присутствуют украинские журналисты из “УНИАН”, телакала "1+1", "Украина" и "Прямой". Их также не пускают.

На вопрос, есть ли какие-то шансы, что украинский омбудсмен посетит все же Сенцова, госпожа Денисова ответила, что "шансы этого стремятся к нулю".

На странице в Facebook омбудсмен отметила, на территорию колонии пустили Москалькову.

"Из-за ворот я вижу, что люди, которые приехали кортежем, ходят по территории, Татьяна Москалькова делает селфи", - говорится в сообщении.