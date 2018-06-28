Денисова снова направляется в колонию, где удерживают Сенцова
28 июня, 2018, 08:35
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сегодня намерена вновь попытаться посетить в колонии украинского политзаключенного Олега Сенцова
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
По ее словам, она будет отмечать День Конституции в Лабытнанге, ведь сейчас уже на полпути к колонии, где отбывает наказание Олег Сенцов.
"Кстати, летела одним рейсом с Уполномоченным РФ Татьяной Москальковою. По прилету, к сожалению, Татьяна не захотела ехать со мной в одной машине, осталась на поле... наверное, ожидать какое-то решение (разница во времени +2 часа)", - отметила Денисова.
- 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- У Сенцова проблемы с почками и сердцем, его перевели в медчасть. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Сенцов почти не встает, у него отказывают рецепторы.
- В ПАСЕ поддержали резолюцию об освобождении украинских политзаключенных в России. 28 июня Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы проведет в Страсбурге дебаты по поводу украинских политзаключенных в России.
- Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляет, что не будет писать президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании режиссера Олега Сенцова.
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