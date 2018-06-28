Денисова снова направляется в колонию, где удерживают Сенцова

28 июня, 2018, 08:35

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сегодня намерена вновь попытаться посетить в колонии украинского политзаключенного Олега Сенцова

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, она будет отмечать День Конституции в Лабытнанге, ведь сейчас уже на полпути к колонии, где отбывает наказание Олег Сенцов.

"Кстати, летела одним рейсом с Уполномоченным РФ Татьяной Москальковою. По прилету, к сожалению, Татьяна не захотела ехать со мной в одной машине, осталась на поле... наверное, ожидать какое-то решение (разница во времени +2 часа)", - отметила Денисова.