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Российский омбудсмен утверждает, что состояние Сенцова удовлетворительное

По словам российского омбудсмена, состояние украинского политзаключенного Олега Сенцова в целом удовлетворительное

Об этом после визита к Сенцову заявила уполномоченный России по правам человека Татьяна Москалькова в комментарии "Интерфаксу".

"У меня состоялась встреча с Сенцовым, она была довольно продолжительной и длилась около часа. Его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство из-за развития событий, поскольку 46-й день голодовки, а это всегда требует большого внимания", - подчеркнула она.

Отметим, ранее в колонию прибыла украинский омбудсмен Людмила Денисова, но ее не пустили к украинскому узнику. Ей сообщили, что "передали информацию о ее прибытии" и сказали ждать. В результате представители колонии проигнорировали требования Денисовой допустить ее к режиссеру. Там также не ответили, как Сенцов чувствует себя.

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