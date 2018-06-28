Российский омбудсмен утверждает, что состояние Сенцова удовлетворительное
Об этом после визита к Сенцову заявила уполномоченный России по правам человека Татьяна Москалькова в комментарии "Интерфаксу".
"У меня состоялась встреча с Сенцовым, она была довольно продолжительной и длилась около часа. Его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство из-за развития событий, поскольку 46-й день голодовки, а это всегда требует большого внимания", - подчеркнула она.
Отметим, ранее в колонию прибыла украинский омбудсмен Людмила Денисова, но ее не пустили к украинскому узнику. Ей сообщили, что "передали информацию о ее прибытии" и сказали ждать. В результате представители колонии проигнорировали требования Денисовой допустить ее к режиссеру. Там также не ответили, как Сенцов чувствует себя.
- 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- У Сенцова проблемы с почками и сердцем, его перевели в медчасть. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Сенцов почти не встает, у него отказывают рецепторы.
- В ПАСЕ поддержали резолюцию об освобождении украинских политзаключенных в России. 28 июня Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы проведет в Страсбурге дебаты по поводу украинских политзаключенных в России.
- Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляет, что не будет писать президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании режиссера Олега Сенцова.
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