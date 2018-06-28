Российский омбудсмен утверждает, что состояние Сенцова удовлетворительное

28 июня, 2018, 13:48

По словам российского омбудсмена, состояние украинского политзаключенного Олега Сенцова в целом удовлетворительное

Об этом после визита к Сенцову заявила уполномоченный России по правам человека Татьяна Москалькова в комментарии "Интерфаксу".

"У меня состоялась встреча с Сенцовым, она была довольно продолжительной и длилась около часа. Его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство из-за развития событий, поскольку 46-й день голодовки, а это всегда требует большого внимания", - подчеркнула она.

Отметим, ранее в колонию прибыла украинский омбудсмен Людмила Денисова, но ее не пустили к украинскому узнику. Ей сообщили, что "передали информацию о ее прибытии" и сказали ждать. В результате представители колонии проигнорировали требования Денисовой допустить ее к режиссеру. Там также не ответили, как Сенцов чувствует себя.