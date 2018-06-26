Порошенко подписал закон о создании Антикоррупционного суда

26 июня, 2018, 11:10

Президент Петр Порошенко подписал закон №8497 о создании Высшего антикоррупционного суда

Это глава государства сделал во время выступления в Институте международных отношений КНУ им. Шевченко, сообщает Еспресо.TV.

Отметим, соответствующий законопроект Рада приняла 21 июня. Этот закон является техническим для создания Высшего антикоррупционного суда. Комитет по правовой политике рекомендовал принять президентский законопроект за основу и в целом.

Кроме того, Рада приняла в первом чтении законопроект №7441 "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде".

В законопроекте, в частности, говорится, что в составе высшего специализированного суда могут образовываться судебные палаты для рассмотрения отдельных категорий дел в первой инстанции, а также образуется апелляционная палата для рассмотрения дел в апелляционной инстанции. Апелляционная палата высшего специализированного суда действует автономно в его составе.