Рада одобрила создание Антикоррупционного суда

21 июня, 2018, 13:34

Верховная Рада приняла законопроект №8497 о создании Высшего антикоррупционного суда

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Законопроект поддержали 265 депутатов. Этот законопроект является техническим для создания Высшего антикоррупционного суда. Комитет по правовой политике рекомендовал принять президентский законопроект за основу и в целом.

Законопроект також передбачає збільшення кількості призначених членів Громадської ради доброчесності для набуття нею компетентності з 10 до 11.

Кроме того, Рада приняла в первом чтении законопроект №7441 "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде".

В законопроекте, в частности, говорится, что в составе высшего специализированного суда могут образовываться судебные палаты для рассмотрения отдельных категорий дел в первой инстанции, а также образуется апелляционная палата для рассмотрения дел в апелляционной инстанции. Апелляционная палата высшего специализированного суда автономно действует в его составе.

Судебную палату для рассмотрения отдельных категорий дел в первой инстанции возглавляет секретарь судебной палаты, избираемый из числа судей соответствующей палаты на 3 года. Апелляционную палату возглавляет председатель палаты, избираемый из числа судей этой палаты также на 3 года.

Законопроект также предусматривает увеличение количества назначенных членов Общественного совета доброчестности для вступления в компетентность с 10 до 11.

Напомним, 14 июня Порошенко, согласно процедуре, определенной ч. 2 ст. 125 Конституции Украины, направил в Высший совет правосудия законопроект "Об образовании Высшего антикоррупционного суда".

Согласно Конституции, суды в Украине создают и ликвидируют законы, проекты которых вносит в парламент президент Украины после консультаций со ОРУ, после чего Верховная Рада должна поддержать соответствующий законопроект.