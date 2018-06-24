На Via Carpatia присутствуют товары от Made in Ukraine
24 июня, 2018, 20:11
Проект Made in Ukraine представляет товары своих участников на Международном форуме Via Carpatia в гуцульском поселке Криворивня
Об этом рассказала основательница Made in Ukraine Юлия Савостина, передает Еспресо.TV.
"Мы приехали из столицы. Привезли своих резидентов фестиваля, это около 50 участников. Они представили совсем немного одежды, большинство сувенирной продукции. И есть пища, есть напитки", - отметила она.
По словам Савостина, во время первого дня Форума ею установлены контакты с местными - гуцульскими - производителями оригинальной продукции, которые осенью приедут на мероприятие Made in Ukraine в украинской столице.
Сегодня посетителей Форума ожидает кинопоказ. Такие кинопоказы там будут ежедневно.
Сейчас идет концерт. Выступает Анжелика Рудницкая.
- 24 июня 2018 в поселке Криворивня, в 140 км от Ивано-Франковска, состоялось торжественное открытие Международного форума "Via Carpatia", который продлится до 30 июня.
- По словам народного депутата Украины, главы Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого, Форум Via Carpatia - это "новый бренд развития Гуцульщины".
- Уже в первый день Форума 70 народных музыкантов установили рекорд, достойный книги Гиннесса.
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