На Via Carpatia присутствуют товары от Made in Ukraine

24 июня, 2018, 20:11

Проект Made in Ukraine представляет товары своих участников на Международном форуме Via Carpatia в гуцульском поселке Криворивня

Об этом рассказала основательница Made in Ukraine Юлия Савостина, передает Еспресо.TV.

"Мы приехали из столицы. Привезли своих резидентов фестиваля, это около 50 участников. Они представили совсем немного одежды, большинство сувенирной продукции. И есть пища, есть напитки", - отметила она.

По словам Савостина, во время первого дня Форума ею установлены контакты с местными - гуцульскими - производителями оригинальной продукции, которые осенью приедут на мероприятие Made in Ukraine в украинской столице.

Сегодня посетителей Форума ожидает кинопоказ. Такие кинопоказы там будут ежедневно.

Сейчас идет концерт. Выступает Анжелика Рудницкая.