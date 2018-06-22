Жизнь политзаключенного Балуха находится под угрозой, - МИД

22 июня, 2018, 17:40

Жизнь Владимира Балуха, которого российская "власть" посадила на территории оккупированного Крыма, находится под угрозой

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца в Twitter.

"Жизнь политзаключенного Владимира Балуха под угрозой. Требуем от РФ доступа украинских врачей и немедленного его освобождения", - заявила Беца.

Жизнь политзаключенного В.Балуха под угрозой. Требуем от РФ доступа укр врачей и немедленного освобождения #FreeBalukh pic.twitter.com/992T63mK2H — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 22 июня 2018 г.