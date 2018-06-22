Жизнь политзаключенного Балуха находится под угрозой, - МИД
22 июня, 2018, 17:40
Жизнь Владимира Балуха, которого российская "власть" посадила на территории оккупированного Крыма, находится под угрозой
Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца в Twitter.
"Жизнь политзаключенного Владимира Балуха под угрозой. Требуем от РФ доступа украинских врачей и немедленного его освобождения", - заявила Беца.
Жизнь политзаключенного В.Балуха под угрозой. Требуем от РФ доступа укр врачей и немедленного освобождения #FreeBalukh pic.twitter.com/992T63mK2H— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 22 июня 2018 г.
- Напомним, 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
- Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн). Наказание он отбывает на территории полуострова.
- 19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку. Через 80 дней после начала голодовки активист потерял 30 кг.
- 21 июня посольство Украины направило ноту в российский МИД с просьбой содействовать украинскому омбудсмену в посещении пенитенциарных учреждений, где содержится Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Кольченко и Владимир Балух.
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