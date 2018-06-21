Украина требует, чтобы омбудсмена в первую очередь пустили к Сенцову и еще трем заключенным
21 июня, 2018, 14:40
Посольство Украины направило ноту в российский МИД с просьбой содействовать украинскому омбудсмену в посещении пенитенциарных учреждений, где содержится Олег Сенцов, Станислав Клих, Александр Кольченко и Владимир Балух
Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Посольство Украины направило очередную ноту в МИД РФ с просьбой содействовать моему первоочередном посещению пенитенциарных учреждений, где отбывают наказание Олег Сенцов, Станислав Клих, Александр Кольченко и Владимир Балух", - подчеркнула она.
Сегодня Денисова также отметила, что есть основания считать, что Сенцова кормят принудительно.
Именно по этой причине она обратилась к заместителю министра юстиции Ивана Лещины с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека относительно нарушения прав Сенцова.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексованном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенного.
- Вместе с Сенцовим стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков. Затем Кольченко прекратил голодовку.
- 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили до Сенцова.
- 19 июня украинского омбудсмена Людмилу Денисову снова не пустили к незаконно заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.
- 20 июня Денисова призвала Красный Крест посетить Сенцова и других политзаключенных.
- Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что готов подать прошение на помилование Сенцова на основании Европейской конвенции по правам человека.
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