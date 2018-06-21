Украина требует, чтобы омбудсмена в первую очередь пустили к Сенцову и еще трем заключенным

21 июня, 2018, 14:40

Посольство Украины направило ноту в российский МИД с просьбой содействовать украинскому омбудсмену в посещении пенитенциарных учреждений, где содержится Олег Сенцов, Станислав Клих, Александр Кольченко и Владимир Балух

Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Посольство Украины направило очередную ноту в МИД РФ с просьбой содействовать моему первоочередном посещению пенитенциарных учреждений, где отбывают наказание Олег Сенцов, Станислав Клих, Александр Кольченко и Владимир Балух", - подчеркнула она.

Сегодня Денисова также отметила, что есть основания считать, что Сенцова кормят принудительно.

Именно по этой причине она обратилась к заместителю министра юстиции Ивана Лещины с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека относительно нарушения прав Сенцова.