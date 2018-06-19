В Херсоне продлили арест доверенному лицу Путина
19 июня, 2018, 14:18
В Херсоне суд оставил под стражей доверенное лицо Путина Елену Одновол, которая собирала подписи на выборах в оккупированном Крыму
Об этом сообщает пресс-служба суда.
По информации, суд 19 июня удовлетворил соответствующее ходатайство следователя СБУ и оставил Одновол, которая также является руководителем крымского отделения российского общественного движения "Волонтеры победы", под арестом до 7 августа.
- Напомним, 23 апреля правоохранители задержали Елену Одновол на админгранце с оккупированным Крымом.
- Позже ей сообщили о подозрении в госизмене.
- Также, Марина Одновол есть в списке на посещение российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, который недавно создали омбудсмены Украины и России.
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