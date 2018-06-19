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В Херсоне продлили арест доверенному лицу Путина

В Херсоне суд оставил под стражей доверенное лицо Путина Елену Одновол, которая собирала подписи на выборах в оккупированном Крыму

Об этом сообщает пресс-служба суда.

По информации, суд 19 июня удовлетворил соответствующее ходатайство следователя СБУ и оставил Одновол, которая также является руководителем крымского отделения российского общественного движения "Волонтеры победы", под арестом до 7 августа.

  • Напомним, 23 апреля правоохранители задержали Елену Одновол на админгранце с оккупированным Крымом.
  • Позже ей сообщили о подозрении в госизмене.
  • Также, Марина Одновол есть в списке на посещение российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, который недавно создали омбудсмены Украины и России.
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