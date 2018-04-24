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Задержанному на "Чонгаре" доверенному лицу Путина сообщили о подозрении в госизмене


фото: krymr.org
Елене Одновол, которая организовывала и собирала на территории оккупированного Крыма и Севастополя подписи за Путина на должность президента РФ, сообщили о подозрении в совершении государственной измены

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик, передает hromadske.

"Задержанному вчера на КПВВ «Чонгар» лицу, которое принимало участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму, уведомлен о подозрении в совершении государственной измены", — сообщила Татьяна Тихочник.

  • Напомним, 23 апреля правоохранители задержали Елену Одновол на админгранице с оккупированным Крымом.
    Правоохранители обнаружили, что принимая участие в официальной процедуре подготовки к незаконному проведение на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя выборов президента РФ, она оказала содействие Российской Федерации и неправительственной всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы" в проведении подрывной деятельности против Украины во вред ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности.
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