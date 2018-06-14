Омбудсмены Украины и России договорились посетить 34 заключенных с обеих сторон

14 июня, 2018, 13:37

Уполномоченные по правам человека России и Украины планируют посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран

Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает Интерфакс-Украина.

Отметим, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сегодня прибыла на территорию России, чтобы осуществить мониторинговые визиты в места, где содержатся украинские политзаключенные.

"Мы обменялись списками, в каждом списке по 34 человека. Первый наш совместный визит в рамках мониторинга содержания под стражей граждан России и Украины на территории наших государств состоится в субботу в Омске, ВК-6", - сказала Москалькова журналистам в Екатеринбурге.

Она отметила, что планирует посетить в Украине, в частности, журналиста Кирилла Вышинского, активистку "Волонтеров победы" Елену Одновол, российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, бывшего военнослужащего Виктора Агеева и других.

Первым местом, которое посетит Москалькова, станет СИЗО Херсона, где находится Вышинский. Она вылетит туда в понедельник, 18 июня. У омбудсменов уже есть дорожная карта, в которой все расписано по дням. Планируется все завершить посещение до августа, если не будет препятствий.

"Людмила Денисова планирует посетить и просит оказать в этом содействие меня и органы власти Олега Сенцова, Станислава Клиха, Николая Карпюка, Дмитрия Штыбликова, Романа Сущенко, Александра Кольченко и других", - сообщила Москалькова. Первый визит Денисовой состоится в субботу в Омск, где она посетит Штыбликова.

По ее словам, украинская чиновница намерена посетить, в частности, Крым, где в СИЗО Симферополя находятся граждане Украины Владимир Балух, Владимир Дудка, Алексей Бессарабов, Евгений Панов и Андрей Захтей.

"Вопрос с визитом к Олегу Сенцову остается открытым. Поэтому мы настаиваем на скорейшей поездке в Салехард, где удерживают Олега. Со своей стороны, Россия предлагает возможную дату визита после 22 июня. Нас это категорически не устраивает! Мы будем дальше настаивать на том, чтобы мы поехали туда в ближайшие дни ", - отметила Денисова.

Кроме того, она отмечает, что сейчас проводится работа по возможному посещению через консульские службы журналиста Романа Сущенко, который содержится в СИЗО "Лефортово".

По словам Людмилы Денисовой, переговоры с российской стороной продолжаются.