На КП "Чонгар" задержали украинку, которая собирала подписи за Путина на "выборах" в оккупированном Крыму
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.
СБУ задержала гражданку Украины, которая незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь сбор подписей в поддержку выдвижения Путина кандидатом на пост Президента Российской Федерации на выборах 2018 года.
Правоохранители обнаружили, что принимая участие в официальной процедуре подготовки к незаконному проведению на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь выборов президента РФ, она оказала содействие Российской Федерации и неправительственной всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы" в проведении подрывной деятельности против Украины во вред ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности.
В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении и проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия.