На КП "Чонгар" задержали украинку, которая собирала подписи за Путина на "выборах" в оккупированном Крыму

23 апреля, 2018, 21:44

Правоохранители задержали гражданку Украины, которая организовала и собирала на территории оккупированного Крыма подписи в поддержку выдвижения Путина кандидатом на пост президента РФ в 2018 году

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

СБУ задержала гражданку Украины, которая незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь сбор подписей в поддержку выдвижения Путина кандидатом на пост Президента Российской Федерации на выборах 2018 года.

Правоохранители обнаружили, что принимая участие в официальной процедуре подготовки к незаконному проведению на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь выборов президента РФ, она оказала содействие Российской Федерации и неправительственной всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы" в проведении подрывной деятельности против Украины во вред ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности.