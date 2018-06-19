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Ломаченко вновь заговорил о бое с Пакьяо


фото: twitter
Василий Ломаченко не против встретиться со знаменитым филиппинским боксером Мэнни Пакьяо

Об этом украинец заявил на своем официальном канале в You Tube.

Отвечая на вопрос о возможном бое с Пакьяо, Ломаченко сказал, что ему нравится идея проведения такого поединка.

"Мне это нравится, интересно. Но разные мнения по этому поводу в команде, поэтому пока сложно сказать. Я слышал в последнем интервью моего промоутера Арума, Пакьяо готов даже спуститься в мой вес и боксировать здесь. Если это действительно так — то все может быть", - сказал Ломаченко.

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