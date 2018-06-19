Ломаченко вновь заговорил о бое с Пакьяо
19 июня, 2018, 11:57
Василий Ломаченко не против встретиться со знаменитым филиппинским боксером Мэнни Пакьяо
Об этом украинец заявил на своем официальном канале в You Tube.
Отвечая на вопрос о возможном бое с Пакьяо, Ломаченко сказал, что ему нравится идея проведения такого поединка.
"Мне это нравится, интересно. Но разные мнения по этому поводу в команде, поэтому пока сложно сказать. Я слышал в последнем интервью моего промоутера Арума, Пакьяо готов даже спуститься в мой вес и боксировать здесь. Если это действительно так — то все может быть", - сказал Ломаченко.
- Ранее Боб Арум, который является промоутером украинца и филиппинца, заявил, что Пакьяо ради боя с украинцем готов изменить категорию и вернуться в легкий вес.
- Ожидается, что возвращение Василия Ломаченко после операции произойдет раньше декабря, так что он сможет провести свой следующий поединок осенью.
- Известный американский аналитик Стив Фархуд объяснил, почему именно Ломаченко является лучшим боксером мира.
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